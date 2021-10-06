Freel повернувся: український репер презентував кліп на пісню "Давній друг"

Український репер Freel у 2018 році підкорив чарти iTunes та Google Play в Україні дебютним сольним альбомом "Спалах". Тепер артист повернувся з піснею "Давній друг", якою зворушив прихильників.

Композиція "Давній друг" стала саундтреком до роману письменника Артема Чеха "Хто ти такий?". Особливої емоційності додав кліп, у якому Freel розповів історію вірної дружби.

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Новий трек Freel

У відеороботі репер розповів щемливу історію про справжню дружбу, дитинство 1990-х років. Коли найкращою розвагою для дітей були не гаджети, а м'яч.

Freel розповів, що над кліпом працювала команда з Черкас – він, письменник Артем Чех, режисер Денис Захаров і оператор Олександр Лубенський.

"Хотілося показати, як ми проводили час в дитинстві, як можна зберегти міцну дружбу протягом усього життя. Я з Артемом товаришую вже 16 років. Чех також з'являється у відео, а сюжет кліпу обертається навколо цілком реального патрону, який Артем кілька років тому привіз з російсько-української війни", – поділився Freel.

Інструментал пісні написав український саундпроюсер Стас Чорний, який співпрацює з Alyona Alyona, Джамалою, Христиною Соловій, "Океаном Ельзи", Kalush та іншими артистами.

Freel – "Давній друг": дивіться відео онлайн

Пропонуємо також переглянути інші кліпи та пісні Freel, якими він підкорив серця української публіки декілька років тому.

Freel – "Шо там у хохлов": дивіться відео онлайн

Freel – "Спалах": дивіться відео онлайн

Freel – "Чорний дим": дивіться відео онлайн