Фотокартки наче з Голлівуду: Емілія Кларк відзначила день народження з зіркою "Гри престолів"

Британська акторка Емілія Кларк 23 жовтня святкувала своє 35-річчя. На приватну вечірку вона запросила чимало друзів, серед яких можна було побачити актора-колегу з "Гри престолів" – Ієна Глена.

Свої 35 років зірка серіалу "Гра престолів", де вона виконала роль Дейнеріс Таргарієн, відзначила у колі найрідніших. Для яскравої події вона обрала білу коктейльну сукню зі страусовим пір'ям, а зачіску зробила в стилі ретро. Зірка виглядала наче тільки повернулась з епохи "золотого Голлівуду".

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День народження Емілії Кларк: фото з інстаграму акторки

Зіркові гості

Достеменно невідомо, хто із зірок був присутній на святі, але на нових чорно-білих фотокартках можна побачити принаймі одного колегу – шотландського актора Ієна Глена, який грав роль Джораха Мормонта поруч з Емілією впродовж усіх 10 сезонів серіалу.



Емілія Кларк та Ієн Глен на дні народженні зірки / Фото з інстаграму акторки

Відомо, що навіть після зйомок "Гри престолів" зірка залишилась з ним у чудових стосунках: вона часто з ним відпочиває після роботи та публікує веселі фото в інстаграмі.



Емілія Кларк та Ієн Глен / Фото з інстаграму акторки

Втім, не тільки з ним – Джейсон Момоа, він же Кхал Дрого, теж любить побайдикувати з акторкою, якій приходився у серіалі її чоловіком.



Емілія Кларк і Джейсон Момоа / Фото з інстаграму акторки