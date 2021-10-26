Свои 35 лет звезда сериала "Игра престолов", где она исполнила роль Дейнерис Таргариен, отметила в кругу самых родных. Для яркого события она выбрала белое коктейльное платье со страусовыми перьями, а прическу сделала в стиле ретро. Звезда выглядела как будто только вернулась из эпохи "золотого Голливуда".

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День рождения Эмилии Кларк: фото из инстаграма актрисы

Звездные гости

Доподлинно неизвестно, кто из звезд присутствовал на празднике, но на новых черно-белых фотокарточках можно увидеть по крайней мере одного коллегу – шотландского актера Иэна Глена, который играл роль Джораха Мормонта рядом с Эмилией на протяжении всех 10 сезонов сериала.



Эмилия Кларк и Иэн Глен на дне рождении звезды / Фото из инстаграма актрисы

Известно, что даже после съемок "Игры престолов" звезда осталась с ним в прекрасных отношениях: она часто с ним отдыхает после работы и публикует веселые фото в инстаграме.



Эмилия Кларк и Иэн Глен / Фото из инстаграма актрисы

Впрочем, не только с ним – Джейсон Момоа, он же Кхал Дрого, тоже любит повеселиться с актрисой, которой приходился в сериале мужем.



Эмилия Кларк и Джейсон Момоа / Фото из инстаграма актрисы