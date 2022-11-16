Фотограф з Миколаєва знімав себе оголеним й отримав премію: разом з ним нагородили росіянку

Український фотограф Артем Гумілевський створив фотопроєкт "Велетень", за який його нагородили премією Global Peace Photo Award 2022. Там згадали про вторгнення, але вручили медаль росіянці.

Артем Гумілевський родом з Миколаєва, який Росія обстрілює 9 місяць поспіль. Він керував сільскогосподарською компанією, а кілька років тому захопився фотографією. На карантині, у березні 2020-го, чоловік почав самоіронічний проєкт "Велетень" – знімав себе оголеним.

Читайте також Українку Таню Муіньо знову номінували на Греммі

Після 24 лютого фотопроєкт набув патріотичного забарвлення й "узяв" медаль миру Альфреда Фріда на премії Global Peace Photo Award 2022. Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в австрійському парламенті.

Фотограф з Миколаєва отримав міжнародну премію

Німецький журналіст Петер-Маттіас Гаеде на оголених світлинах Артема помітив не лише заклик до толерантності та бодіпозитиву, а й зв'язок з реаліями в Україні. На його думку, фотограф роздягнувся, щоб показати себе беззбройним і готовим до миру.

Ми бачимо дуже, дуже важку людину. Ми бачимо дивні, комічні, смішні, загадкові, зворушливі, химерні, абсурдні, але водночас милі пози, які він приймає… Якщо придивитися до Артема Гумілевського, особливо на тлі злочинного вторгнення в його країну, то помічаєш серйозність у його творчості. Це аж ніяк не просто смішно. Тут хтось оголюється, робить себе беззахисним, щоб обеззброїти. Щоб закликати до миру,

– прокоментував Петер-Маттіас Гаеде.

Фотограф з Миколаєва отримав премію Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумілевського

Фотограф з Миколаєва отримав премію Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумілевського

Фотограф з Миколаєва отримав премію Global Peace Photo Award 2022 / Фото Артема Гумілевського

Разом з українцем нагородили росіянку

Абсурдно те, що медаль миру Альфреда Фріда разом з українцем отримала фотографка з Росії Мері Гельман. Вона створила проєкт "M+T" про Міню і Таню – закохану пару з синдромом Дауна. Її серія світлин – це "реквієм силі кохання", адже Тетяну забрав коронавірус.

"Вона є втіленням емпатії, довіри та чуйності, що властиво найкращим фотографам", – схарактеризував росіянку Петер-Маттіас Гаеде.

Росіянка отримала Global Peace Photo Award 2022 / Фото Мері Гельман