У фіолетовому вбранні та з ефектною зачіскою: Джамала підкорила аутфітом на Нацвідборі
Популярна українська співачка Джамала стала суддею Національного відбору Євробачення-2022. Вона постала на заході в ефектному образі.
Українська співачка Джамала перемогла у конкурсі Євробачення у 2016 році. Тому її запросили стати суддею на фіналі Національного відбору у 2022, повідомляє 24 канал.
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Образ Джамали
Для фіналу Нацвідбору Джамала постала в ефектному аутфіті. Вона приміряла синьо-фіолетовий комплект, що складався з мініспідниці та кроп-топу з об'ємними рукавами та глибоким декольте.
Виконавиця довершила образ золотими аксесуарами – ланцюжком та довгими сережками-підвісками. Волосся вона заплела у довгі коси з рожевими пасмами.
Джамала підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.
Джамала / Скриншот з відео
Нагадаємо, Джамала вже була суддею Національного відбору Євробачення. Вона обирала учасника на конкурс від України у 2017 – 2019 роках. Цього року артистка має особливі критерії, за якими судитиме фіналістів:
- виступ наживо – "він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим";
- пісня, що "повинна мати якусь цікаву родзинку, характер";
- а також номер.