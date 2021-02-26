Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко зізнався, чому він – не ідеальний чоловік

Український підприємець Олексій Тригубенко став улюбленцем шоу "Холостячка". Чимало фанатів були переконані, що саме його повинна обрати Ксенія Мішина у фіналі, втім, навіть образ "ідеального чоловіка" не врятував ситуацію. Чоловік поділився, чому він любить, коли про нього так згадують.

Олексій Тригубенко взяв участь у проєкті каналу "СТБ" #СильнийЯ, де поділився думками про своє особисте життя та дитинство. Зокрема, він зачепив тему гендерних стереотипів, які нав'язує суспільство.

До слова Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів про перше кохання

В мене купа недоліків, – Тригубенко про "неідеальність"

Чоловік зізнався, що у нього не було мети подобатися всім. Він стверджує, що він такий, який є – з усіма своїми недоліками і думками, та може спілкуватись з аудиторією на будь-які теми.

Я довго гнівався, тому що в мене купа недоліків, я собі страшенно не подобаюся: мені не подобається, як я розмовляю, який маю вигляд, як пишу. І, можливо, це підштовхує мене постійно працювати над собою,

– розповів Тригубенко про нав'язаний шоу образ ідеального партнера.

Фіналіст проєкту "Холостячка" додав, що з дитинства мав страх не відповідати очікуванням близьких. Особливим наставником для нього став батько, який у молодому віці намагався поставити на ноги усю сім'ю. Він розповів, що коли він з'явився у сім'ї, батькові було всього 18 років. І тому Олексій ріс з думкою, що у його 30 він добився меншого, ніж батько у свої 18.

"Під час університету я завжди намагався зробити щось таке, щоб довести батькам, що я теж можу чогось досягти. І наскільки важко й болісно було приймати невдачі. Тільки 3 роки тому, коли я почав працювати над собою, я зрозумів, що не хочу батькам нічого доводити, я їх люблю такими, якими вони є. І тільки після цього мені стало набагато легше жити", – поділився досвідом Олексій. Він додав, що свого часу через невпевненість та боязнь батьків не потрапити у якусь погану історію, він погруз у боргах. Чоловік дуже хотів відкрити власний бізнес, але при черговій невдачі він боявся почути від батька: "Ну ось, бачиш, я ж казав, що в тебе нічого не вийде".

Я на власному досвіді знаю, що таке депресія і емоційне виснаження. Були серйозні проблеми на роботі, були проблеми з партнерами, у мене просто на всіх фронтах було все дуже погано. Не хотілося виходити з дому, спілкуватися з друзями. Довелося добряче попрацювати над собою, щоб повернутися в нормальний стан,

​– поділився спогадами про вигоряння і депресію бізнесмен.

"Чоловік не плаче": що думає Олексій про стереотипи

Тригубенко розповів, що його тато – майстер спорту зі східних єдиноборств, і тому з самого дитинства він віддавав Олексія на різні спортивні гуртки. Батько дуже хотів, щоб його син був мужнім.

"Зараз я вважаю, що для того, щоб бути мужнім, мені не обов'язково ходити на бокс. Ще мене зачіпає стереотип, що чоловік повинен заробляти більше. Це не має значення, я бачив багато пар, у яких чоловік заробляє менше жінки в 10 разів, і в них офігенні стосунки, – переконаний чоловік.

Тригубенко також засуджує полігамність стосунків у чоловіків (коли є кілька партнерок), а також не поділяє думку, що чоловік – голова родини. На його думку, головне – це партнерство. Щодо жінок, які йому подобаються, то це Лера Бородіна та Христина Решетник, але головним прикладом серед жінок вважає свою матір.