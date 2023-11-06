Суперфіналіст "Голосу країни" співав у дуеті з Могилевською: у мережі віруситься архівне відео
Джерело:Юрій Городецький
Суперфіналіст "Голосу країни" був відомим і до участі в проєкті. Він поширював свої відео та співав разом з Наталею Могилевською.
Після завершення 13 сезону "Голосу країни" у мережі отримало друге дихання відео з одним із суперфіналістів проєкту. Це ролик, де Юрій Городецький співає в дуеті з Наталею Могилевською.
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Юрій Городецький був відомим до "Голосу країни"
Військовий та співачка заспівали у дуеті в травні 2022 року. Оскільки Юрій почав співати та публікувати свої відео ще з 2019 року, він вже був знаним у мережі.
Перша пісня, яку заспівав була "Молитва на Різдво". Якось ми з братом їхали на роботу, я почав співати й попросив брата записати на телефон, щоб зрозуміти, як звучу. Йому дуже сподобалось, я виклав запис на Facebook і зараз він набрав майже 10 мільйонів переглядів. Це і було початком моєї кар'єри. Я не замислювався над тим, як виглядаю, просто співав від душі,
– розповів Городецький для "Фактів".
Юрій Городецький – "Молитва на Різдво": дивіться відео онлайн
Як Могилевська заспівала з Юрієм Городецьким
Наталія Могилевська на третій місяць повномасштабної війни переспівала свою пісню "Місяць", змінивши слова. Її нову версію заспівав і Юрій Городецький та опублікував відео. Так артистка знайшла його та сконтактувалась.
"Командир бригади, який завжди мене підтримував, дав згоду на те, щоб я поїхав для зустрічі з Могилевською. Це було в Умані, ми записали відео і Наталя виклала пісню на своїй сторінці у соціальній мережі. Вийшло дуже красиво", – поділився захисник.
Наталія Могилевська і Юрій Городецький – "Я кажу "ні" жахливій цій війні": дивіться відео онлайн
Шанувальники досі залишають коментарі на підтримку захисника та захоплюються дуетом.
- "Як я мрію побачити цього хлопця після перемоги. Щасти тобі і твоїм товаришам";
- "Молимось, Україно, за мужніх твоїх синів";
- "Спасибі, Наталочко! Спасибі, Юрію! Яка сила в пісні! Яка сила в нашій українській нації!";
- "Юро, ти обличчя українських солдатів! Ти талант, ти просто гарна людина! Я тебе люблю, цілую, молю Господа, щоб вберіг тебе і дав тобі довгих літ життя";
- "Синочки, наші соколики, хай Бог хранить кожного. Юро, хочеться жити вічно коли слухаєш твій спів".