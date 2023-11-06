Після завершення 13 сезону "Голосу країни" у мережі отримало друге дихання відео з одним із суперфіналістів проєкту. Це ролик, де Юрій Городецький співає в дуеті з Наталею Могилевською.

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Юрій Городецький був відомим до "Голосу країни"

Військовий та співачка заспівали у дуеті в травні 2022 року. Оскільки Юрій почав співати та публікувати свої відео ще з 2019 року, він вже був знаним у мережі.

Перша пісня, яку заспівав була "Молитва на Різдво". Якось ми з братом їхали на роботу, я почав співати й попросив брата записати на телефон, щоб зрозуміти, як звучу. Йому дуже сподобалось, я виклав запис на Facebook і зараз він набрав майже 10 мільйонів переглядів. Це і було початком моєї кар'єри. Я не замислювався над тим, як виглядаю, просто співав від душі,

– розповів Городецький для "Фактів".

Юрій Городецький – "Молитва на Різдво": дивіться відео онлайн

Як Могилевська заспівала з Юрієм Городецьким

Наталія Могилевська на третій місяць повномасштабної війни переспівала свою пісню "Місяць", змінивши слова. Її нову версію заспівав і Юрій Городецький та опублікував відео. Так артистка знайшла його та сконтактувалась.

"Командир бригади, який завжди мене підтримував, дав згоду на те, щоб я поїхав для зустрічі з Могилевською. Це було в Умані, ми записали відео і Наталя виклала пісню на своїй сторінці у соціальній мережі. Вийшло дуже красиво", – поділився захисник.

Наталія Могилевська і Юрій Городецький – "Я кажу "ні" жахливій цій війні": дивіться відео онлайн

Шанувальники досі залишають коментарі на підтримку захисника та захоплюються дуетом.