Виконавець Віталій Окс презентував пісню "Я хочу до Львова", створений спільно із лейблом MONOTON та Львівською ОВА. У ній лунають слова з пісні, а й рядки із вірша Андрія Панчишина "На площі Ринок", які зачитали найрізноманітніші представники міста.

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Вони щодня стоять на охороні нашої країни, рятують життя та захищають мир і спокій – лікар, балерина, волонтер, рятувальник, власник бізнесу, військовослужбовець ЗСУ та 4-річна дівчинка Афіна з Маріуполя. Мета такого відео – щоб кожна родина після війни обов'язково повернулася до міст, які вони так люблять. А поки що зараз Львів став другою домівкою для сотень тисяч українських сімей, а львів'яни – новою родиною.

Автором треку "Я хочу до Львова" став львівський співак і музикант Віталій OKS. Він народився і живе у Львові. Займатися вокалом почав вже у 6 років, а в 16 спробував взяти участь у шоу "Голос країни" та став суперфіналістом 10-го сезону. Він поділився, як виникла ідея написати цю пісню.



Віталій OKS записав пісню про Львів / Фото пресслужби

"Після початку повномасштабної війни подзвонити до близьких, знайомих, друзів і запитати "як ти?" стало життєво необхідною справою. У цей вечір я бачився з подругою, яка була змушена залишити свою домівку через бойові дії. Ми довго розмовляли, а коли прощались вона сказала: "Знаєш, я так хочу додому! Хочу до друзів, до рідних! Хочу до Львова!" Тоді ці слова залишись відлунням у моїй голові. За 15 хвилин з'явилася мелодія та рядки склалися у текст пісні "Я хочу до Львова". Це стало справжнім маніфестом у моїй творчості", – розповів OKS.

OKS – Я хочу до Львова: дивитись відео онлайн