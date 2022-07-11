Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли 8-річного сина Джорджа на Вімблдон: фото сімейного виходу

Герцоги Кембриджські побували на фіналі Вімблдонського тенісного турніру. Разом з собою вони взяли 8-річного принца Джорджа.

У неділю, 10 липня, у Великій Британії минув фінал Вімблдону, чоловічого тенісного турніру. На захід прийшла королівська сім'я.

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Кейт Міддлтон з сім'єю на Вімблдоні

Присутність Кейт Міддлтон на Вімблдоні була зрозумілою, адже герцогиня є покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу та крокету. Раніше на цій посаді була Єлизавета II, але у 2016 монархиня віддала покровительство Кетрін.

Кейт Міддлтон супроводжував чоловік принц Вільям, а також 8-річний син – принц Джордж. Вони дивилися за фіналом з королівської ложі.

Сьогодні великий день для Джорджа, який, як і його мати, є пристрасним шанувальником тенісу, і колись він тренувався з Роджером Федерером,

– пишуть королівські експерти.



Принци Вільям і Джордж у королівській ложі / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Герцоги Кембриджські / Фото з інстаграму королівської сім'ї

До речі, увагу публіки заполонив принц Джордж. Спершу він уважно слухав маму й дивився за грою, але потім кривлявся та емоційно реагував на моменти фіналу. Фото хлопчика розлетілись мережею.

Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська прийшла на захід в елегантному образі. Вона одягнула вишукане вбрання в горошок темно-синього кольору від бренду Alessandra Rich. Кетрін доповнила образ туфлями-човниками від того самого бренду.

Кейт Міддлтон завершила аутфіт аксесуарами принцеси Діани – сережками й делікатним ланцюжком з підвіскою. Вона розпустила волосся та вклала його локонами.



Герцогиня Кембриджська / Фото з інстаграму королівської сім'ї