Хоч хтось їх відспіває: Філіп Кіркоров виступить перед пораненими окупантами в Криму

Філіп Кіркоров, який активно пропагує політику путіна, "намилився" в Крим. Там він дасть два концерти, на які запрошує поранених окупантів. То ось за що воюють росіяни – за можливість побувати на концерті Кіркорова.

Філіп Кіркоров відправиться на гастролі до Криму. Однак виступить чомусь лише у двох містах – Ялті та Феодосії. Поранені окупанти, які лікуються в інших містах, не зможуть побувати на концерті цього "великого" артиста.

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Кіркоров співатиме для окупантів у Криму

Артист, який обожнює путіна, анонсував літні гастролі. Поки одні окупанти вбивають в Україні мирне населення, дітей, ґвалтують, Кіркоров заспіває для їхніх побратимів.

Цікаво те, що співак не поїде в госпіталі, а запрошує поранених військових на своє шоу. Як вони мають потрапити туди – невідомо. Схоже, що окупанти повинні купити квиток на концерт Кіркорова і якось приїхати до нього.

У відео Кіркоров заговорив про якусь "магію, яка трапилася на концерті напередодні". Він звернувся до земляків і підкреслив, що зараз їм треба бути одним цілим. Схоже, саме для "єднання" й зібрався навідатися до Криму. З усмішкою на обличчі артист запросив на шоу окупантів, які після зустрічі з захисниками України лікуються в Криму. Зазначимо, що у відео путініст називає окупантів "героями".

Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях,

– сказав Кіркоров.

Філіп Кіркоров підтримує вбивства мирних українців. Він разом з Ані Лорак, Таїсією Повалій та іншими артистами вдає, що війни немає, а російські військові прийшли в Україну, щоб "освобождать от нацистов".

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