Кіркоров відшмагав букетом глядача на концерті в Казахстані: хто це був – курйозне відео

Так званий попкороль російської естради Філіп Кіркоров знову зганьбився. На сольнику в Казахстані він спустився в зал і відшмагав букетом троянд глядача з першого ряду. Директорка пропутінського артиста пояснила, хто це був.

Після концерту перед пораненими окупантами в Криму Філіп Кіркоров відправився в тур Казахстаном. В Алмати в нього було одразу кілька "ляпів", які стали вірусними в мережі, передає 24 канал. Так, у тікток злили відео, де співак влупив букетом по обличчю когось з глядачів.

Кого Кіркоров відшмагав букетом у Казахстані

З відео видно, що роздратований артист спускається в зал, підходить до чоловіка в першому ряду й двічі шмагає його букетом троянд. Усе це під бурхливі оплести та вигуки "ура". Після цього псевдокороль жбурнув квіти на сцену та як ні в чому не бувало продовжив концерт.

У коментарі росЗМІ представниця Кіркорова Катерина Успенська пояснила, що той відшмагав не глядача, а підлеглого, який не пустив до нього фанів.

Це була наша людина з команди. Він не пропустив просто шанувальників до сцени. Шанувальники хотіли до Філіпа підійти,

– виправдалася Успенська.

Вона також додала, що скандал довкола Кіркорова роздули тому, що "більше нічого не відбувається", тоді як у них "концерти з аншлагами, гастрольний тур йде".

Пропутінський артист дійсно опинився в центрі уваги. На тому ж концерті в Алмати він зганьбився перед публікою, коли з'явився в прозорому обтислому комбінезоні, через який просвічувалися чорні плавки. Сам Філіп Кіркоров заявляв, що так його підколов хтось з команди – під час перформансу з переодяганням на сцені зірвав з нього шорти.

"Чесно кажучи, я таких жартів не люблю, але залишився в безвихідному становищі. Але show must go on (шоу повинно продовжуватись, – 24 канал)", – коментував співак у своєму інстаграмі.