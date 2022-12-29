Тут вам і місце, – Оля Полякова показала Кіркорова та Корольову в туалеті київської студії

Оля Полякова працює на студії звукозапису Foxx Studio з Вадимом Лисицею. Там, схоже, колись записувалися путініст Філіп Кіркоров і мовчунка Наташа Корольова, але саундпродюсери поставили їх на місце.

В інстаграм-сторіс Оля Полякова опублікувала відео з вбиральні Foxx Studio, де неочікувано з'явилися фото Кіркорова та Корольової. Схоже, раніше вони були на стінах поряд з портретами Артема Пивоварова, Світлани Лободи, Mozgi, Насті Каменських та інших, а тепер – на підлозі в туалеті.

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Ба більше, фото зрадників дещо підкоригували. Філіпу Кіркорову, наприклад, домалювали ріжки чорта та прозвали "ворогом України", а Наташу Корольову, яка виросла в Києві на Борщагівці, підписали "тупою п**дою".

Так, дивіться, в одному туалеті. Так, братики, вам тут місце,

– прокоментувала Оля Полякова.

Нагадаємо, до квітні 2022 року Оля Полякова вважала Кіркорова своїм другом. Вони публічно вітали одне одного з іменинами та навіть виступали разом на фестивалі PaRUS 2020 в Дубаї, де були самі росіяни.

Коли ж співак на прохання іншої подруги Оксани Марченко заскиглив "врятуйте Віктора" Медведчука, Полякова заявила: "Мені соромно, що хотіла дружби з тобою". Вона назвала Кіркорова "колаборантом, зрадником, злочинцем, який підтримує вбивцю" та образилася, що той ні разу не поцікавився, як вона. Після цього Філя взагалі засвітився на концерті в Криму для поранених окупантів.

Якщо Кіркоров виступає в підтримку Путіна, то киянка Наташа Корольова взагалі готова відправити чоловіка Тарзана на війну в Україні. "Якщо надійде повістка, то що? То як усі. Ну, а що робити, якщо таке життя у нас", – казала артистка. Це в той час, як її мама Людмила Поривай вважає зять "г*мном".