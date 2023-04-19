Фестиваль Faine Misto переїжджає з Тернополя: де в Україні відбудеться грандіозний захід

Музичний фестиваль Faine Misto повертається. Він відбудеться 28-30 липня, але не в Тернополі, як це було завжди, а в іншому місті. Захід переїжджає до Львова на територію !FESTrepublic і буде благодійним.

Легендарний фестиваль Faine Misto повноцінно не проводили вже два роки. Він то відбувався онлайн, то їздив до Польщі, об'єднавшись з місцевим Rockowa Noc у Жешуві. Однак організатори вигадали, як відтворити традиційний формат в Україні. Його перевезуть до Львова у клуб !FESTrepublic.

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Фестиваль Faine Misto переїжджає до Львова

Організатори довго радилися, розглядали локації, які б відповідали всім правилам безпеки та умовам сьогодення, і вирішили зібрати "файних людей" у Львові. Це буде благодійний фестиваль Faine Misto 2023, де збиратимуть гроші на допомогу "Азову".

Фестиваль Faine Misto 2023 – це продовження того, чим наша команда займається від початку повномасштабного вторгнення, адже головна ціль фестивалю — закумулювати якомога більше коштів для підтримки бригади НГУ Азов, якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення,

– йдеться в повідомленні.

Важливо! Квитки, які були придбані на фестиваль Faine Misto 2022 не дійсні на благодійний фестиваль 28-30 липня 2023 року, але залишаються дійсними на Faine Misto, яке відбудеться після перемоги.

Афіша фестивалю Faine Misto 2023 / Фото з фейсбуку