Цього року головною метою фестивалю був збір коштів на підтримку бригади Національної гвардії України "Азов". Команда фестивалю від початку повномасштабної війни допомагає нашим захисникам з матеріальним забезпеченням.
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Наразі невідомо, скільки коштів вдалося зібрати за 3 дні фестивалю, оскільки донатів було так багато, що їх досі рахують.
Faine Misto 2023: Історії, які варто почути
Цього року слоган фестивалю звучав так: "Історії, які варто почути". Головна музична подія літа проходила на території FESTrepublic. Там розмістили 5 сцен, загалом за три дні на них виступили понад 70 артистів.
- Main Stage. Це головна музична локація, де щороку зустрічаються хедлайнери фестивалю. Цього року серед найочікуваніших виконавців були "Один в каное", "Жадан і Собаки", ТНМК, Христина Соловій, "Воплі Відоплясова" та багато інших артистів.
- Dark Stage. Багато учасників фестивалю приїхали до Львова саме заради виконавців важкої музики. Аншлаги збирали одразу 14 артистів, серед яких "Веремій" та DETACH.
- Light Stage. Ця музична локація була пронизана духом авангарду. Там можна було послухати акустичні виступи рок-бендів, чи потанцювати під інді-поп музику: "Крихітки", Tember Blanche, Лілу45, "Паліндрома" та інших.
- Underground Stage. Нову фестивальну сцену розташували в укритті. Там запалювали різножанрові гурти, адже її створили спеціально для великих мрійників.
- Амфітеатр. У цій локації проводили лекції, розповідали історії, стендапи. Саме там наживо виступали захисники Маріуполя, серед яких був заступник командира Бригади "Азов" по роботі з особливим складом, старший лейтенант Ілля "Гендальф" Самойленко.
Ілля Самойленко на Faine Misto 2023: дивіться відео онлайн
Організатори облаштували територію проведення фестивалю так, щоб у випадку повітряної тривоги всі відвідувачі могли перебувати в укритті. Сигнали повітряної тривоги все-таки лунали у ці дні, однак у Львові було спокійно і після відбою фестивальна програма продовжилась.
Як пройшов фестиваль Faine Misto 2023 / Фото з соцмереж