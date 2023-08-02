Цього року головною метою фестивалю був збір коштів на підтримку бригади Національної гвардії України "Азов". Команда фестивалю від початку повномасштабної війни допомагає нашим захисникам з матеріальним забезпеченням.

Не пропустіть БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ їде у світовий тур: будуть концерти у десятках міст

Наразі невідомо, скільки коштів вдалося зібрати за 3 дні фестивалю, оскільки донатів було так багато, що їх досі рахують.

Faine Misto 2023: Історії, які варто почути

Цього року слоган фестивалю звучав так: "Історії, які варто почути". Головна музична подія літа проходила на території FESTrepublic. Там розмістили 5 сцен, загалом за три дні на них виступили понад 70 артистів.

Main Stage. Це головна музична локація, де щороку зустрічаються хедлайнери фестивалю. Цього року серед найочікуваніших виконавців були "Один в каное", "Жадан і Собаки", ТНМК, Христина Соловій, "Воплі Відоплясова" та багато інших артистів.

Це головна музична локація, де щороку зустрічаються хедлайнери фестивалю. Цього року серед найочікуваніших виконавців були "Один в каное", "Жадан і Собаки", ТНМК, Христина Соловій, "Воплі Відоплясова" та багато інших артистів. Dark Stage. Багато учасників фестивалю приїхали до Львова саме заради виконавців важкої музики. Аншлаги збирали одразу 14 артистів, серед яких "Веремій" та DETACH.

Багато учасників фестивалю приїхали до Львова саме заради виконавців важкої музики. Аншлаги збирали одразу 14 артистів, серед яких "Веремій" та DETACH. Light Stage. Ця музична локація була пронизана духом авангарду. Там можна було послухати акустичні виступи рок-бендів, чи потанцювати під інді-поп музику: "Крихітки", Tember Blanche, Лілу45, "Паліндрома" та інших.

Ця музична локація була пронизана духом авангарду. Там можна було послухати акустичні виступи рок-бендів, чи потанцювати під інді-поп музику: "Крихітки", Tember Blanche, Лілу45, "Паліндрома" та інших. Underground Stage. Нову фестивальну сцену розташували в укритті. Там запалювали різножанрові гурти, адже її створили спеціально для великих мрійників.

Нову фестивальну сцену розташували в укритті. Там запалювали різножанрові гурти, адже її створили спеціально для великих мрійників. Амфітеатр. У цій локації проводили лекції, розповідали історії, стендапи. Саме там наживо виступали захисники Маріуполя, серед яких був заступник командира Бригади "Азов" по роботі з особливим складом, старший лейтенант Ілля "Гендальф" Самойленко.

Ілля Самойленко на Faine Misto 2023: дивіться відео онлайн

Навіть зараз ви можете долучитися до збору, адже він триває. Щоб пришвидшити нашу перемогу та підтримати бригаду НГУ "Азов" ви можете перерахувати кошти за посиланням.

Організатори облаштували територію проведення фестивалю так, щоб у випадку повітряної тривоги всі відвідувачі могли перебувати в укритті. Сигнали повітряної тривоги все-таки лунали у ці дні, однак у Львові було спокійно і після відбою фестивальна програма продовжилась.

Як пройшов фестиваль Faine Misto 2023 / Фото з соцмереж