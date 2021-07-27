Гайда на фестивалі: програма "Файного міста" 2021

Літо – чудова пора для створення спогадів, які грітимуть душу усе життя. Тож не варто марнувати його! Мандрівка в гори, до моря чи на фестиваль стане найвдалішим способом розігнати нудьгу й наповнитись драйвовою енергією веселощів.

Меломани обожнюють фестиваль "Файне місто" у Тернополі не лише за його атмосферу, а й за те, що на цій події перестинаються майже усі жанри музики: від року до попденсу. У 2021 році захід триватиме 5 днів. "Файне місто" відчинить свої двері 28 липня й завершиться 1 серпня.

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"Файне місто" 2021: програма фестивалю

Цьогоріч фестиваль "Файне місто", який відбудеться на території тернопільського іподрому, тішитиме відвідувачів молодими й перспективними музикантами, які підпалюватимуть серця гостей під час події.



"Файне місто" 2021: програма / Фото Фейсбук фестивалю

Виступатимуть також і відомі зіркові виконавці як O.Torvald, 5'NIZZA, Go_A, "Один в каное", "Друга ріка" та інші. Організатори підготували 7 яскравих сцен, де всі охочі зможуть прийти і насолодитись незабутніми мелодіями та спічами видатних людей.

Фестиваль "Файне місто": розклад на 28 липня

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