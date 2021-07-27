Гайда на фестивалі: програма "Файного міста" 2021

27 липня 2021 , 18:05
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Джерело:

Сайт фестивалю "Файне місто"

Літо – чудова пора для створення спогадів, які грітимуть душу усе життя. Тож не варто марнувати його! Мандрівка в гори, до моря чи на фестиваль стане найвдалішим способом розігнати нудьгу й наповнитись драйвовою енергією веселощів.

Меломани обожнюють фестиваль "Файне місто" у Тернополі не лише за його атмосферу, а й за те, що на цій події перестинаються майже усі жанри музики: від року до попденсу. У 2021 році захід триватиме 5 днів. "Файне місто" відчинить свої двері 28 липня й завершиться 1 серпня.

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"Файне місто" 2021: програма фестивалю

Цьогоріч фестиваль "Файне місто", який відбудеться на території тернопільського іподрому, тішитиме відвідувачів молодими й перспективними музикантами, які підпалюватимуть серця гостей під час події.


"Файне місто" 2021: програма / Фото Фейсбук фестивалю

Виступатимуть також і відомі зіркові виконавці як O.Torvald, 5'NIZZA, Go_A, "Один в каное", "Друга ріка" та інші. Організатори підготували 7 яскравих сцен, де всі охочі зможуть прийти і насолодитись незабутніми мелодіями та спічами видатних людей.

Фестиваль "Файне місто": розклад на 28 липня

 кайФАЙНЕмо Паб

  • TWEET ME BACK – 13:00 – 13:40
  • REIVA – 13:40 – 14:20
  • GOOMA – 14:20 – 15:00
  • ANOTHER – 15:00 – 15:40
  • VIOLET RAYMOOR –  15:40 – 16:20
  • DIFF.SIDES – 16:20 – 17:00
  • PAYCASH – 17:00 – 17:40
  • WENTSEAT – 17:40 – 18:20
  • БАBАЙ – 18:20 – 19:00
  • BURNED TIME MACHINE – 19:00 – 19:40
  • TELEMA – 19:40 – 20:20
  • RELEASE THE LIONS – 20:20 – 21:00
  • ERAI – 21:00 – 21:40
  • ICARUS DRIVER – 21:40 – 22:20
  • DJ set від Пастора – 00:00 – 02:00
Амфітеатр
  • Поетичні читання від проєкту "ТПМ" – 20:00 – 21:00
  • Виступ гурту "LITCORE" – 21:00 – 22:00
  • Кінопоказ "Ваш Василь" – 22:00 – 23:00
  • Кінопоказ "Заборонений" 23:00 – 00:00
Cidre Royal Beach Stage
  • Titanium – 18:00 – 20:00
  • Melnyk – 20:00 – 22:00
  • Teplov – 22:00 – 00:00
  • Rula – 00:00 – 02:00
  • Seed – 02:00 – 04:00
  • b2b – 04:00 – 06:00
Reggae Stage
  • Dub Splash Sound System – 20:00 – 23:30

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Фестиваль "Файне місто": розклад на 29 липня

Main Stage
  • RED SIDE – 16:40 – 17:10
  • ONE LIGHT INSIDE – 17:25 – 18:05
  • EPOLETS – 18:20 – 19:10
  • MOTANKA – 19:30 – 20:20
  • O.TORVALD – 21:10 – 22:00
  • 5'NIZZA – 22:45 – 23:45
Dark Stage
  • CROSSCHAINS – 16:00 – 16:35
  • SICK SOLUTION – 16:50 – 17:25
  • AMONG YOUR GODS – 17:45 – 18:25
  • SKINHATE – 18:40 – 19:30
  • HATE – 20:20 – 21:10
  • GHØSTKID – 22:10 – 23:10
Light Stage
  • ХВИЛІ – 17:00 – 17:30
  • WHAT IS LOVE – 17:40 – 18:20
  • CLOUDLESS – 18:40 – 19:30
  • TIK TU – 19:50 – 20:40
  • KURWA MATJ – 21:10 – 22:10
  • КУЛЬТИВАТОР – 00:00 – 01:00
  • КУРГАН & АГРЕГАТ – 01:10 – 02:10
кайФАЙНЕмо Паб
  • SELECTOR – 10:40 – 11:20
  • MELTIDE – 11:20 – 12:00
  • GRAYSHAPES – 12:00 – 12:40
  • PUSCA – 12:40 – 13:20
  • ONAWAY – 13:20 – 14:00
  • I MISS MY DEATH – 14:00 – 14:40
  • THUNDERDOGS – 14:40 – 15:20
  • SCARLETH – 15:20 – 16:00
  • CARDINAL BIRDS – 16:00 – 16:40
  • ORIONIX – 16:40 – 17:20
  • ZFEELZ – 17:20 – 18:00
  • КОЛІР – 18:00 – 18:40
  • М.ТЮССО – 18:40 –  19:20
  • GG ГУЛЯЙГОРОД – 19:20 – 20:00
  • М'яч Дредбол DJ set – 00:00 – 02:00
Амфітеатр
  • Лекція: Юрій Матевощук – 11:00 – 12:00
  • Лекція: Тарас Циклиняк – 12:00 – 13:00
  • Презентація книжки "Банди Шолтеса" – 13:00 – 14:00
  • Презентація книжки "Жери землю" – 14:00 – 15:00
  • Стендап Коля Капішон та інші… – 15:00 – 16:00
  • ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН – 16:00 – 20:00
  • Кінопоказ "Фокстер і Макс" – 00:00 – 01:00
  • Кінопоказ "Сторожова застава" – 01:00 – 02:00
Cidre Royal Beach Stage
  • Dj Set – 11:00 – 13:00
  • Demi – 13:00 – 15:00
  • Gudz – 15:00 – 18:00
  • Diesel – 18:00 – 21:00
  • Wollys – 21:00 –00:00
  • Gudz – 00:00 – 02:00
  • Malyar – 02:00 – 05:00
  • b2b – 05:00 – 07:00
Reggae Stage
  • Dub Splash Sound System – 20:00 – 21:00
  • Dread – 21:30 – 22:30
  • Chobeat – 23:00 – 00:00
  • Shmir Sound – 00:30 – 02:00
  • Overbud – 02:30 – 03:30


Розклад виступів "Файне місто" 2021 / Фото Фейсбук фестивалю

Фестиваль "Файне місто": розклад на 30 липня

Main Stage
  • Переможець відбору – 16:30 – 17:00
  • РОЛЛІКС – 17:15 – 18:00
  • STONED JESUS – 18:25 – 19:10
  • KARNA – 19:45 – 20:35
  • ДРУГА РІКА – 21:30 – 22:30
  • ME AND THAT MAN – 23:00 – 00:00
Dark Stage
  • Переможець відбору – 16:20 –16:50
  • O'HAMSTERS – 17:05 – 17:45
  • DENOI – 18:00 – 18:45
  • SPACE OF VARIATIONS – 19:00 – 19:50
  • LORD OF THE LOST – 20:20 – 21:20
  • ПОРНОФІЛЬМИ – 21:50 – 22:50
Light Stage
  • Переможець відбору – 17:05 – 17:35
  • ГОНЯ – 17:45 – 18:30
  • РАЁК – 18:45 – 19:30
  • ФІОЛЕТ (Акустика) – 19:45 – 20:35
  • ОДИН В КАНОЕ – 20:50 – 21:50
  • RAGAPOP – 00:10 – 01:00
  • СОСЕДИ СТЕРПЯТ – 01:15 – 02:05
кайФАЙНЕмо Паб
  • Red Hot Chilli Peppers Nine cover show by Nine Hills – 13:00 – 14:00
  • Unstable – 14:30 – 15:30
  • Gunz Live band – 16:00 – 17:45
  • Rammstein cover show by CherryBlazer – 00:00 – 02:00
Амфітеатр
  • Лекція: Олег Кошла – 11:00 – 12:00
  • Лекція: Макс Мельник – 12:00 – 13:00
  • Сергій "Колос" – 13:00 – 14:00
  • Макс Кідрук– 14:00 – 15:00
  • Стендап Роман Щербан та інші… – 15:00 – 16:00
  • ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН – 16:00 – 20:00
  • LED-ТЕАТР "МЕТАНОЯ" – 23:00 – 00:00
  • Кінопоказ "ONELIFE" ТА "ОДНОКЛАСНИК" – 00:00 – 01:00
  • Кінопоказ "ДОНБАС" – 01:00 – 02:00
Cidre Royal Beach Stage
  • Proschuk – 11:00 – 12:30
  • Nevaru – 12:30 – 14:00
  • SPKNYI – 14:00 – 15:30
  • Lyapun – 15:30 – 17:00
  • BEEO – 17:00 – 19:00
  • Proschuk – 19:00 – 20:30
  • Nevaru – 20:30 – 22:00
  • SPKNYI – 22:00 – 23:30
  • Lyapun – 23:30 – 01:00
  • BEEO – 01:00 – 03:00
  • b2b – 03:00 – 05:00
Reggae Stage
  • Dub Splash Sound System – 18:00 – 18:30
  • Overbud – 19:00 – 19:30
  • Plusstepper – 20:00 – 20:30
  • Dread – 21:00 – 21:30
  • Packawan – 22:00 – 23:00
  • Whatafunk – 23:30 – 00:30
  • Plusstepper – 01:00 – 02:00
  • Witness The Fitness – 02:30 – 03:30


Файне місто 2021: розклад / Фото Фейсбук фестивалю

Фестиваль "Файне місто": розклад на 31 липня

Main Stage
  • Переможець відбору – 16:50 – 17:20
  • NIZKIZ – 17:35 – 18:20
  • KALUSH – 18:35 – 19:20
  • ТНМК – 19:40 – 20:30
  • Go_A – 20:50 – 21:50
  • ANACONDAZ – 23:00 – 00:00
Dark Stage
  • Переможець відбору – 16:30 – 17:00
  • ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ – 17:15 – 17:55
  • FLESHGORE – 18:10 – 18:50
  • MARINA – 19:05 – 19:50
  • INFECTED RAIN – 20:10 – 21:00
  • БАТЮШКА (OF KRZYZSTOF DRABIKOWSKI) – 21:50 – 22:50
Light Stage
  • Переможець відбору – 16:10 – 16:40
  • I HATE MYSELF BECAUSE – 16:55 – 17:35
  • JULINOZA – 17:50 – 18:30
  • THE UNSLEEPING – 18:45 – 19:35
  • VIVIENNE MORT – 19:50 – 20:50
  • NICK SENPAI – 00:15 – 01:15
  • THEKOMAKOMA – 01:15 – 02:00
кайФАЙНЕмо Паб
  • Alba Gu Brath – 12:00 – 12:40
  • Jollys – 13:10 – 13:50
  • Irish Dance Shamrock – 14:20 – 14:50
  • Nera – 15:20 – 16:00
  • ShamRocks – 16:30 –  17:10
  • Dj Sid – 00:00 – 02:00
Амфітеатр
  • Лекція: М'ЯЧ ДРЕДБОЛ ТА ВІКТОРІЯ ЖУКОВСЬКА – 11:00 – 12:00
  • Лекція: ОЛЕКСАНДР СЛИНЬКО – 12:00 – 13:00
  • Презентація книги Максима Беспалова – 13:00 – 14:00
  • Стендап Ліза Ступак та інші… – 14:00 – 15:00
  • ЮРІЙ ІЗДРИК – 15:00 – 16:00
  • ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН – 16:00 – 20:00
  • Кінопоказ "FAINE MISTO: PANDEMIC, HOLDMYBEER" – 00:00 – 01:00
  • Кінопоказ "Коли падають дерева" – 01:00 – 02:00
Cidre Royal Beach Stage
  • Wollys – 11:00 – 13:00
  • Diesel – 13:00 – 17:00
  • Gudz – 17:00 – 20:00
  • Oldie Ash – 20:00 – 22:00
  • Violet – 22:00 – 00:00
  • MadCat – 00:00 – 02:00
  • Dragan – 02:00 – 04:00
  • b2b – 04:00 – 06:00
Reggae Stage
  • Dub Splash Sound System – 18:00 – 18:30
  • Shmir Sound – 19:00 – 20:00
  • Double D – 20:30 – 21:00
  • NataLion – 21:30 – 22:30
  • Ямайський – 23:00 – 00:30
  • Double D – 01:00 – 02:00
  • DJamaica – 02:30 – 03:30

Фестиваль "Файне місто": розклад на 1 серпень

Main Stage
  • OMANA – 16:30 – 17:05
  • DETACH – 17:20 – 18:00
  • WILDWAYS – 18:20 – 19:10
  • ЖАДАН І СОБАКИ – 19:30 – 20:20
  • LOUNA – 20:40 – 21:30
  • THE HARDKISS – 22:00 – 23:00
Dark Stage
  • HEARTPRINTS – 16:35 – 17:10
  • POMSTA – 17:25 – 18:00
  • IGNEA – 18:15 – 19:00
  • DRAG ME OUT – 19:20 – 20:10
  • 1914 – 20:30 – 21:20
  • BELPHEGOR – 21:50 – 22:50
Light Stage
  • Переможець відбору – 16:10 – 16:40
  • ZWYNTAR – 16:40 – 17:15
  • KOMMUNA LUX – 17:35 – 18:20
  • ПАЛІНДРОМ – 18:30 – 19:20
  • MAZEPA – 19:45 – 20:30
  • LATEXFAUNA – 20:50 – 21:50
  • ХАМЕРМАН ЗНИЩУЄ ВІРУСИ – 00:10 – 01:10
  • VIDMA – 01:20 – 02:10
кайФАЙНЕмо Паб
  • Outlave – 13:00 – 14:00
  • Veil Of Fire – 14:30 – 15:30
  • CherryBlazer – 16:00 – 18:00
  • Льоха (Брем Стокер) Punk Rock DJ Set – 00:00 – 02:00
Амфітеатр
  • Лекція: Андрій Зоїн– 11:00 – 12:00
  • Лекція: Надія Белік – 12:00 – 13:00
  • ІВАН БАЙДАК – 13:00 – 14:00
  • СЕРГІЙ ЖАДАН – 14:00 – 15:00
  • Стендап Ярослав Мартинюк та інші… – 15:00 – 16:00
  • ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН – 16:00 – 20:00
  • Кінопоказ "ПРИПУТНІ" – 00:00 – 01:00
  • Кінопоказ "ІЗІ" – 01:00 – 02:00
Cidre Royal Beach Stage
  • Dj Set – 11:00 – 13:00
  • Demi – 13:00 – 15:00
  • Gudz – 15:00 – 18:00
  • Diesel – 18:00 – 21:00
  • Wollys – 21:00 – 00:00
  • Gudz – 00:00 – 02:00
  • Diesel – 02:00 – 04:00
  • Stalker – 04:00 – 06:00
Reggae Stage
  • NataLion – 19:00 - 19:30
  • Dub Splash Sound System special all night – 20:00 - 01:30

Що відомо про фестиваль "Файне місто"?

Фестиваль під назвою  "Файне місто" заснували у 2013 році й вже 8 років захід тішить своїх гостей гарною музикою й талановитими виконавцями зі всіх куточків України і світу. Щорічно у Тернополі збираються тисячі людей, аби відчути надзвичайну атмосферу цієї події.

Назва фестивалю має символічне значення і запозичена з пісні гурту "Брати Гадюкіни"  – "Файне місто Тернопіль". Засновники й організатори заходу позиціонують його як простір для об'єднання людей, як своєрідне окреме містечко, де кожна людина вільна від своїх турбот і проблем.

Автор: Андріана Будиш