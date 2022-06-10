Файна дівчина, – лідер Kalush Orchestra назвав якості коханої, які його підкорили
Джерело:ТСН
Соліст гурту Kalush Orchestra привідкрив завісу особистого життя. Він зізнався, якими якостями дівчина Олександра підкорила його.
Лідер українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк близько року зустрічається з дівчиною Олександрою. Пара поділилась, що особливого є в кожному з них.
Читайте також Стежте за інстаграмом, – соліст Kalush Orchestra про весілля з коханою
Олег Псюк про якості коханої дівчини
Репер назвав 5 якостей у коханій, за які він її полюбив та обрав.
Є якісь чари у цій дівчині. Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. Допомогає в усьому, навіть в робочих справах. Без шкідливих звичок. Файна дівчина. Моя мала, Білоброва,
– зізнався виконавець.
Своєю чергою, Олександра назвала ті риси в юнаку, які підкорили її. Серед них – працьовитість та романтичність, яку мало хто помічає.
"Головне, працьовитість – він мене мотивує цим постійно, працювати та не опускати рук. Він вчить мене постійно чомусь новому. Він – мій наставник. Обожнюю спостерігати, коли він в роботі: написання треків, або ж коли задумався, і такий потім "Мала...", і розповідає свою чергову геніальну ідею. Мало хто знає і помічає, але він буває дуже ніжним, і дуже романтичним. Він за здоровий спосіб життя і правильне харчування, іноді, звісно, хочеться з'їсти чогось шкідливого, але я за це сильно вдячна йому, бо він піклується за здоров'я в принципі. Робить мене щасливою загалом у різних деталях, про які знає тільки він", – розповіла дівчина.
Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Олександри
Також Олег та Олександра наразі не зізнаються, чи планують зіграти весілля. Для них це дуже особисте питання.