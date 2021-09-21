"Фантастичні українці": на екрани виходить унікальний серіал про моду й танці в Україні

В Україні відзняли другий сезон "Фантастичних українців". Документальний серіал розповідає про земляків, які творять сучасну музику, кіно, літературу та візуальне мистецтво.

Побачити новий цикл проєкту українці можуть після 20 жовтня 2021 року. До нього увійшли епізоди про представників індустрій моди й танців.

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"В основі картин – історії представників індустрій, які переосмислюють традиційні поняття етномотивів і популяризують сучасну українську культуру далеко за її межами", – наголосила генеральна продюсерка проєкту Катерина Кармалита.

Позитивний відгук

Продюсерка "Фантастичних українців" наголосила, що перший сезон проєкту вийшов у 2020 році. Команда отримала набагато більше позитивних відгуків та результатів, ніж очікувала. Зокрема серіал показали на 16 телеканалах, 2 онлайн-платформах і виклали на однойменний ютуб-канал, де епізоди доступні для перегляду.

Найкращу можливість спілкуватися з глядачами дає ютуб-канал. Приємно читати, що люди дізнаються про сучасників та починають цікавитися культурними індустріями, українським мистецтвом, читати книжки,

– розповіла Кармалита.

Головна мета "Фантастичних українців" – популяризація сучасної української культури в різних проявах. Автори проєкту переконані, що в Україні живе безліч талановитих людей, які можуть прославити країну на весь світ.



Мета "Фантастичних українців" – популяризація сучасної української культури / Фото з фейсбуку проєкту

Подорож за лаштунки Національної опери

Катерина Кармалита зізналася, що з усіх відзнятих серій її найбільше вразила "подорож" за лаштунки Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка. За її словами, сама можливість потрапити за лаштунки – це вже одкровення, однак вражає внутрішній стан культової споруди.

"На жаль, бізнес-центри й торгівельні центри мають кращий вигляд. Хотілося б, аби ця ситуація якось змінювалася, щоб культура отримувала більше інвестицій", – підкреслила Кармалита.



Кармалита: "Подорож за лаштунки Національної опери – це одкровення" / Фото з сайту Kyiv Maps

У проєкті автори також згадують про моду і називають її невід'ємним елементом життя кожного. Навіть якщо людина не цікавиться індустрією, вона щодня вдягає ту чи іншу річ, яка є відображенням культури.

Мода є універсальною мовою, яка не потребує перекладачів. Завдяки цьому ми можемо представляти й розвивати Україну на міжнародній арені. Наші дизайнери вже продають речі в Парижі, Нью-Йорку, Токіо. Катерина Кармалита Продюсерка проєкту "Фантастичні українці"

Прем'єру 2 сезону "Фантастичних українців" планують запустити одночасно на телебаченні та ютуб-каналі. Водночас триває робота над 3 сезоном, який присвятили українському підприємництву.

Продюсерка "Фантастичних українців" розповіла про створення унікального проєкту: відео

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