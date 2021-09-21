Побачити новий цикл проєкту українці можуть після 20 жовтня 2021 року. До нього увійшли епізоди про представників індустрій моди й танців.

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"В основі картин – історії представників індустрій, які переосмислюють традиційні поняття етномотивів і популяризують сучасну українську культуру далеко за її межами", – наголосила генеральна продюсерка проєкту Катерина Кармалита.

Позитивний відгук

Продюсерка "Фантастичних українців" наголосила, що перший сезон проєкту вийшов у 2020 році. Команда отримала набагато більше позитивних відгуків та результатів, ніж очікувала. Зокрема серіал показали на 16 телеканалах, 2 онлайн-платформах і виклали на однойменний ютуб-канал, де епізоди доступні для перегляду.

Найкращу можливість спілкуватися з глядачами дає ютуб-канал. Приємно читати, що люди дізнаються про сучасників та починають цікавитися культурними індустріями, українським мистецтвом, читати книжки,

– розповіла Кармалита.

Головна мета "Фантастичних українців" – популяризація сучасної української культури в різних проявах. Автори проєкту переконані, що в Україні живе безліч талановитих людей, які можуть прославити країну на весь світ.



Мета "Фантастичних українців" – популяризація сучасної української культури / Фото з фейсбуку проєкту

Подорож за лаштунки Національної опери

Катерина Кармалита зізналася, що з усіх відзнятих серій її найбільше вразила "подорож" за лаштунки Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка. За її словами, сама можливість потрапити за лаштунки – це вже одкровення, однак вражає внутрішній стан культової споруди.

"На жаль, бізнес-центри й торгівельні центри мають кращий вигляд. Хотілося б, аби ця ситуація якось змінювалася, щоб культура отримувала більше інвестицій", – підкреслила Кармалита.



Кармалита: "Подорож за лаштунки Національної опери – це одкровення" / Фото з сайту Kyiv Maps

У проєкті автори також згадують про моду і називають її невід'ємним елементом життя кожного. Навіть якщо людина не цікавиться індустрією, вона щодня вдягає ту чи іншу річ, яка є відображенням культури.

Мода є універсальною мовою, яка не потребує перекладачів. Завдяки цьому ми можемо представляти й розвивати Україну на міжнародній арені. Наші дизайнери вже продають речі в Парижі, Нью-Йорку, Токіо. Катерина Кармалита Продюсерка проєкту "Фантастичні українці"

Прем'єру 2 сезону "Фантастичних українців" планують запустити одночасно на телебаченні та ютуб-каналі. Водночас триває робота над 3 сезоном, який присвятили українському підприємництву.

Продюсерка "Фантастичних українців" розповіла про створення унікального проєкту: відео

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