Снайперка Емеральд розповіла, що відчула, коли вперше вбила ворога: "Тремтіння всього тіла"

Українська снайперка Євгенія Емеральд розповіла, які мала почуття, коли вперше знищувала ворога на фронті. Зізнається, що реакція була дивна. Крім того, військова зізналася, який позивний вигадала для ведучої Лесі Нікітюк.

Нагадаємо, що Емеральд наразі перебуває на останньому місяці вагітності. Жінка була на службі до 30 тижня, однак уже майже два місяці вона в декретній відпустці. Євгенія зізналася, яку зарплату вона зараз отримує.

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Що снайперка Емеральд відчула, коли вбила ворога

Військова пригадала, що після цього відчувала пригніченість.

Можу сказати… почуття, які ти відчуваєш… Перед цим було тремтіння всього тіла, реакція тіла. Це такий стан, який дуже складно описати. Він швидше пригнічений, ніж ти ловиш від цього кайф,

– розповіла Емеральд.

Вона додала, що згодом пристосувалася до цього. І навіть зараз, коли лунають якісь вибухи, в неї немає реакції.

"Нещодавно була в новусі, щось бахнуло, всі люди ховаються, а я як стояла, навіть не ворухнулась. Підійшов чоловік і сказав, що одразу видно, що військова людина. Реакції — нуль", — наголошує Євгенія.

Який позивний дала Лесі Нікітюк

Емеральд зізналася, що товаришує з українською ведучою Лесею Нікітюк і навіть вчила її стріляти.

За її словами, Леся – це дівчинка-енергія, яка дуже багато допомагає. “Максимальна наша патріотка, ми часто сміємось. Я її обожнюю”, – додає вона.

Я вчила її стріляти, і вона має всі шанси, щоб знищувати кацапів. Вона дуже добре стріляє. Я навіть позивний їй вигадала – Кобра!,

– поділилася Євгенія.

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До слова, Євгенія Емеральд на початку повномасштабного вторгнення залишила успішний ювелірний бізнес і пішла на фронт добровольцем. Вона стала снайперкою, яку називають українською Жанною д'Арк. В інтерв'ю 24 Каналу Євгенія розповіла, чому обрала саме це.