Моя дитина мене окрилює, – Vlad Darwin про сина, якому присвятив пісню "Без умов": інтерв'ю

Співак і композитор Vlad Darwin презентував неймовірно зворушливе відео на пісню "Без умов", яке він присвятив своєму сину Рональду. Новий кліп — це 12 різних історій, які пов’язані між собою тонкою червоною ниткою безумовних почуттів.

У кліпі "Без умов" глядач у прямому сенсі подорожує у часі. Одні сцени переносять глядача в довоєнну епоху, інші нагадують 70-ті роки минулого століття, є і більш сучасні образи. Але всі вони викликають непідробні емоції кохання та родинного тепла. Найзворушливішою, по праву, можна назвати сцену з новонародженим сином Влада, якого він ніжно колихає на руках і співає пісню-присвяту "Без умов"

.Читайте також Були і цигарки, і спиртне, – лідер гурту "СКАЙ" про те, як змінив своє життя

Ексклюзивно для сайту 24 каналу Vlad Darwin розповів про "ритуали" з сином, чим надихався під час написання пісні "Без умов", ставлення до забобонів та плани на день народження.

Vlad Darwin – Без умов: дивитись відео онлайн

Інтерв'ю з Vlad Darwin

Як змінився ваш графік дня після народження сина?

Я вважаю, що графік мого життя після народження сина змінився незначною мірою. Я вже увійшов у робочий режим – зйомки, студія, пісні, додаткові проєкти. Головне навантаження взяла на себе моя дружина Христина, яка проводить зараз із дитиною майже увесь свій час! Я безмежно ціную її вклад у виховання нашого сина!



Vlad Darwin з дружиною Христиною / Фото Master Management 360

Маєте якісь "ритуали" з малим?

Є декілька ритуалів – ранкова гімнастика на столі та на фітболі (великий м'яч для занять спортом), прогулянки, вечірня ванна, а також нескінченні розмови. Намагаюся з ним розмовляти якомога частіше – коментую йому усі свої дії без виключення, а також завжди очікую на його зворотний зв'язок. З ним я спілкуюся виключно англійською мовою. Української та російської в його житті й так достатньо.

Що найбільше подобається у батьківстві?

Я не можу описати словами ту радість, яка мене охоплює, коли я бачу усмішку свого сина. Моя дитина мене окрилює, дає наснаги та змушує максимально ефективно використовувати свої ресурси.



Vlad Darwin з сином / Фото Master Management 360

У вас скоро день народження – як плануєте святкувати?

Я ще навіть не думав про свої плани на 19 липня. Останні роки я не святкував день народження – мені й так вистачало свят і спілкування з друзями. Цьогоріч, напевно, поїду з родиною кудись на природу, за місто.

Як до вас прийшла пісня "Без умов"? Чим надихались?

Пісня "Без умов" – моя перша пісня, написана після народження сина. Я на власні очі побачив, як Рональд виборював своє місце під сонцем під час пологів. Це була боротьба за життя. Ті емоції я не забуду ніколи. У день народження сина я вперше відчув, здається, ту саму безумовну любов.

Ви показали свого сина у стильній сімейній фотосесії та у новому відео "Без умов". Не було остраху, забобонів?

Неможливо одночасно вірити в забобони і у Бога. Ми з дружиною віримо у найвищу силу Любові. Напевно, саме тому ми обрали у житті музику – той вимір, де неможливо приховати справжніх почуттів і немає сенсу ховати свою реальність.



Vlad Darwin з дружиною та сином / Фото Master Management 360

У відео "Без умов" знялись не тільки актори, але й ваші друзі та знайомі: Віталіна Ющенко, Сергій Комаровський, Ренат Сеттаров, Аліса Келіс, Дарія Каракай. Чому вирішили запросити саме їх?

Я шукав героїв для кліпу у рекордно стислі терміни – за три дні потрібно було знайти майже 40 моделей та акторів. Багато сцен не увійшли у фінальний монтаж. Підбирали акторів інтуїтивно. Я розумів, що деякі мої друзі можуть дати набагато більше живих емоцій у кадрі, ніж професійні актори. Як виявилося, ми з режисером Інною Грабар не прогадали – усі персонажі максимально гармонійні у своїх ролях.

Плануєте літню відпустку?

Відпустку планую обов'язково! Навіть з перельотами. Без сина ми нікуди, адже він ще дуже маленький і має постійно перебувати поряд з мамою.



Vlad Darwin зняв кліп "Без умов" / Фото Master Management 360

Інформація та фото надані Master Management 360

Кліп і пісня "Без умов" доступні на офіційному ютуб-каналі Vlad Darwin, а також на всіх цифрових платформах.