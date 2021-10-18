Ештон Катчер і Міла Куніс з'явились на зйомках української комедії "Любов і блогери"

Голлівудських акторів Ештона Катчера і Мілу Куніс помітили разом на знімальному майданчику серіалу "Любов і блогери". Відео зірок опублікував Люкс ФМ на своєму ютуб-каналі.

Наразі триває робота над фільмом "Любов і блогери", який вже наробив гучного шуму. Та під час зйомок стрічки на майданчику помітили знамениту парочку – акторів Мілу Куніс та Ештона Катчера.

До слова, продюсери комедії – Євген Таллер і Володимир Остапчук – приїзд голлівудських зірок коментувати не хочуть. Мовляв, всьому свій час.

"До виходу фільму в кінопрокат ми не можемо ніяк прокоментувати", – сказали продюсери.

Додамо, Міла Куніс – американська акторка, яка народилась у Чернівцях у 1983 році. Зараз зірці 38 років. Відома завдяки провідним ролям у фільмах "Чорний лебідь", "Макс Пейн", "Книга Ілая", "Друзі по сексу" та "Третій зайвий".

Ештон Катчер – американський актор, ведучий та продюсер. Народився у 1978 році у місті Сідар-Рапідс. Цьогоріч актору виповнилась 43 роки. Зіграв у багатьох відомих фільмах, зокрема, "Азартні ігри", "Чувак, де моя машина?", "Бабій" та "Пригоди у Веґасі".

Вихід фільму "Любов і блогери" на еркани запланований на весну 2022 року.