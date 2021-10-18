Сейчас идет работа над фильмом "Любовь и блогеры", который уже наделал много шума. Но во время съемок ленты на площадке заметили знаменитую парочку – актеров Милу Кунис и Эштона Катчера.

К слову, продюсеры комедии – Евгений Таллер и Владимир Остапчук – приезд голливудских звезд комментировать не хотят. Мол, всему свое время.

"До выхода фильма в кинопрокат мы не можем никак прокомментировать", – сказали продюсеры.

Добавим, Мила Кунис – американская актриса, которая родилась в Черновцах в 1983 году. Сейчас звезде 38 лет. Известна благодаря ведущим ролям в фильмах "Чёрный лебедь", "Макс Пэйн", "Книга Илая", "Секс по дружбе" и "Третий лишний".

Эштон Катчер – американский актер, ведущий и продюсер. Родился в 1978 году в городе Сидар-Рапидс. В этом году актеру исполнилось 43 года. Сыграл во многих известных фильмах, в частности, "Азартные игры", "Где моя тачка, чувак?", "Бабник" и "Однажды в Вегасе".

Выход фильма "Любовь и блогеры" на экран запланирован на весну 2022 года.