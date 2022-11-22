Соліст Red Hot Chili Peppers сходив у ресторан з на 35 років молодшою українською акторкою

Соліста культового гурту Red Hot Chili Peppers – Ентоні Кідіса помітили в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Там він був з голлівуською акторкою з України Мариною Мазепою. Після обіду вони разом вирушили на прогулянку.

Особисте життя знаменитостей завжди в центрі уваги шанувальників. Тому сховатися від прихильників не вдається. Про романтичні стосунки Марини Мазепи нічого невідомо, тому прогулянка з Кідісом неабияк зацікавила публіку.

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Ентоні Кідіс пообідав з Мариною Мазепою

Ентоні та Марину заскочили на терасі одного з ресторанів Лос-Анджелеса. Після обіду та розмови вони відправилися на прогулянку, мило усміхалися один одному, але романтичних жестів не було. У музиканта було багато романів з молодшими за нього жінками, тому не дивно, якщо між ним та акторкою зав'язалися стосунки. Зазначимо, Марина молодша за Ентоні на 35 років.

Особисте життя Ентоні Кідіса