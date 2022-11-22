Личная жизнь знаменитостей всегда в центре внимания поклонников. Поэтому укрыться от поклонников не удается. О романтических отношениях Марины Мазепы ничего неизвестно, поэтому прогулка с Кидисом очень заинтересовала публику.
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Энтони Кидис пообедал с Мариной Мазепой
Энтони и Марину подловили на террасе одного из ресторанов Лос-Анджелеса. После обеда и разговора они отправились на прогулку, мило улыбались друг другу, но романтических жестов не было. У музыканта было много романов с младшими его женщинами, поэтому не удивительно, если между ним и актрисой завязались отношения. Отметим, Марина младше Энтони на 35 лет.
Личная жизнь Энтони Кидиса
- С 2004 по 2008 годы Энтони встречался с моделью Гизер Кристи. У пары родился сын Эверли, которому сейчас 14 лет.
- Спустя два года у Кидиса были романтические отношения с австралийской моделью Геленой Вестергаард. Девушка младше его на 32 года.
- В 2015 году избранницей артиста была бразильская модель Ванесса Милхомем.