Личная жизнь знаменитостей всегда в центре внимания поклонников. Поэтому укрыться от поклонников не удается. О романтических отношениях Марины Мазепы ничего неизвестно, поэтому прогулка с Кидисом очень заинтересовала публику.

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Энтони Кидис пообедал с Мариной Мазепой

Энтони и Марину подловили на террасе одного из ресторанов Лос-Анджелеса. После обеда и разговора они отправились на прогулку, мило улыбались друг другу, но романтических жестов не было. У музыканта было много романов с младшими его женщинами, поэтому не удивительно, если между ним и актрисой завязались отношения. Отметим, Марина младше Энтони на 35 лет.

Личная жизнь Энтони Кидиса