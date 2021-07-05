Енріке Іглесіас показав фанатам своїх підростаючих дітей: миловидні кадри
Джерело:інстаграм Енріке Іглесіаса
Іспанський виконавець Енріке Іглесіас провів свій вікенд на яхті у морських водах США. Разом з коханою Анною Курніковою та дітьми він святкував День незалежності.
Хоч артист є родом з Іспанії, але вже тривалий час живе у Маямі, США, тому вважає цю країну другим домом. Саме там зростають троє його дітей, яких народила його кохана Анна – трирічні двійнята Ніколас і Люсі, та півторарічна донечка Мері.
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Щасливий татусь Енріке
Скориставшись моментом, Іглесіас повеселився зі своїми дітьми у басейні на яхті та опублікував миле фото, де усміхається разом із старшими двійнятами. Якщо його донька Люсі теж широко усміхалась на камеру, то Ніколас був незадоволений процесом фотографування.
Енріке Іглесіас з дітьми на яхті / Фото з інстаграму співака
Реакція мережі
Підписники миттєво відреагували на рідкісне фото Енріке та засипали його і дітей компліментами. Зокрема знімок оцінили більше половини мільйона фанатів.
- "Чудові";
- "Ніко чимось незадоволений";
- "Мій король";
- "Боже, як це мило";
- "Найкращий татусь";
- "Милі булочки";
- "Любимо тебе".
Що відомо про Енріке Іглесіаса та Анну Курнікову?
- Пару вже давно вважають однією з найміцніших у шоу-бізнесі. Вони познайомились ще у 2000-х на зйомках кліпу до пісні Енріке "Escape".
- Відтоді вони таємно зустрічались, але не спішили пов'язувати своє життя із шлюбом. Три роки тому у них народились двійнята, а у 2020 – ще одна донечка.
- Сім'я веде закритий спосіб життя, але нещодавно з'явились чутки, що пара, можливо, одружилась, адже Анна Курнікова почала використовувати у соцмережах подвійне прізвище – Курнікова-Іглесіас.