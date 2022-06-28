Родичі засновника Depeche Mode Енді Флетчера розкрили причину його смерті

Клавішник та засновник легендарного музичного гурту Depeche Mode Енді Флетчер помер ще минулого місяця, 26 травня. Як розповіла сім'я, він помер "природною і без тривалих страждань" унаслідок розшарування аорти.

Як побажали розповісти пресі родичі покійного, нещодавно вони отримали висновок від судмедекспертів, де йшлось про те, що 60-річний Енді переніс розшарування аорти, перебуваючи вдома.

До теми Помер легендарний клавішник Depeche Mode Ендрю Флетчер: був одним із засновників гурту

– небезпечна патологія, яка найчастіше характеризується сильним болем у грудях чи верхній частині спини, неначе відчуття тиску розриву. У такий момент відбувається розрив внутрішньої оболонки і потрапляння крові всередину медіальної оболонки. Симптомів недуги може бути чимало, тому у разі погіршання стану здоров'я необхідно негайно звернутись до лікаря чи послуг невідкладної швидкої допомоги.

Ми хотіли скористатися моментом і відзначити любов до Енді, яку ми спостерігали від усіх вас за останні кілька тижнів. Неймовірно бачити всі ваші фотографії, читати ваші слова та розуміти, як багато Енді означав для вас. Як ви можете собі уявити, це були, м'яко кажучи, дивні, сумні дезорієнтуючі кілька тижнів для нас тут. Але ми бачили і відчували всю вашу любов і підтримку, і ми знаємо, що сім'я Енді також,

– написали музиканти Depeche Mode.

Представники колективу Мартін Ґор і Дейв Гаан також розповіли, що минулого тижня збирались з усіма близькими Ендрю та згадували про його неймовірне життя: "Тож дякуємо вам за всю любов, яку ви проявили до Енді, його родини та друзів за останні кілька тижнів. Енді, за тобою нудьгуватимуть, але точно не забудуть".



Родичі Енді Флетчера розкрили причину його смерті / Фото з інстаграму гурту

Варто додати, що в Енді залишилась дружина Ґроуні Маллан, з якою він був у шлюбі 17 років, та двоє дітей – Меган і Джо. Також у нього є сестри Сюзан і Керен та брат Саймон.