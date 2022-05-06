Емоційно складно, – Григорій Решетник розповів, як його діти реагують на сирени

Телеведучий та багатодітний батько Григорій Решетник розповів, як говорить з дітьми про війну. Він зізнався, що намагається оберігати їх від жорстоких новин.

Український телеведучий Григорій Решетник виховує трьох дітей. Він розповів, як хлопці реагують на сигнали повітряної тривоги й загалом на війну.

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Григорій Решетник про стан дітей у війну

Телеведучий зізнався, що середній син Дмитро є найбільш емоційним. Однак коли звучить повітряна тривога, зіркові батьки намагаються підняти дух дітей, розповідаючи про те, що наші літаки летять знищувати ворогів.

Особливо емоційно реагує середній син. Йому 5 років, наш Дмитро. Коли вночі чує сирени, емоційно складно. Чимало дітей уже знають про війну, постійно питають – коли буде перемога? Мені здається, наш молодший Сашко, якому півтора року, на емоційному рівні відчуває, що є якась небезпека,

– поділився зірковий батько.

Григорій Решетник додав, що уникає жорстоких, емоційних новин і кадрів й не показує їх дітям. Наразі він хоче уберегти від цього малюків.

"Мені здається, так чи інакше ми повинні оберігати дітей від жорстоких тем. Повністю неможливо захистити, але ми намагаємося показувати менше цих кадрів і тих речей, які складно навіть самому усвідомити", – зауважив чоловік.



Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Багатодітний батько порадив, що у розмовах з дітьми завжди треба підтримувати оптимізм, бути позитивно налаштованим: "Війна нас застала в Києві, і ми з дружиною просто заціпеніли… Хвилин 10 не могли узагалі нічого сказати. Потім зібралися, прийшли до тями й почали спілкуватися з дітьми. Говорили, що це гра і треба ховатися у бомбосховищі. Поступово пояснювали. Тому відволікайте дітей, читайте, гуляйте, наскільки це можливо".

Зауважимо, що й дружина Григорія Решетника розповідала про дітей. Вона поділилась, як одного разу почула, про що моляться її діти перед сном: "Іване, а давай помолимося, щоб вночі не було сирен". Реалії сьогодення. Нехай діти України живуть в мирі".