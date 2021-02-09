Емма Вотсон спровокувала чутки про одруження, – ЗМІ

Відома британська акторка Емма Вотсон спровокувала чутки про власне одруження з бойфрендом-бізнесменом Лео Робінтоном. Папараці підловили пару в ніжних обіймах, а на безіменному пальці Емми красувалась обручка.

Знаменита британська акторка, зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон спровокувала чутки про одруження. Проте вона не підтверджувала новин про її заміжжя.

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Чи виходить Емма Вотсон заміж

Папараці сфотографували акторку біля аеропорту. Емма Вотсон з бойфрендом-бізнесменом Лео Робінтоном саме повернулися з Мексики. Вони прощались та обіймалися.

Помітно, що безіменний палець зірки прикрашає каблучка, дуже схожа на обручку. Тому шанувальники підозрюють, що Емма або заручилась, або таємно вишла заміж.

Варто зазначити, що перед камерами акторка позувала в білій футболці з написом Femme Liberte, що означає – "вільна жінка". Також видно, що Вотсон тримає одну ногу зігнутою та без взуття. Вона пересувалась самокатом, що може свідчити про травму. Фото можна переглянути за посиланням.

Стосунки Емми Вотсон з Лео Робінтоном

Зірку "Гаррі Поттера" та бізнесмена вперше побачили разом в 2019 році. Пара максимально намагається приховати стосунки від публіки.

Відомо, що Емма та Лео зустрічаються близько 18 місяців. Однак їхній роман просувається швидко: акторка познайомила коханого зі своїми батьками.