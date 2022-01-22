Емма Робертс розійшлась з Ґарретом Гедлундом, якому народила сина

30-річна акторка Емма Робертс порвала з коханим і батьком свого сина Ґарретом Гедлундом. Вони розійшлись кілька тижнів тому, але вирішили виховувати малюка разом.

Як з'ясувалось, криза у стосунках зіркової пари тривала кілька місяців. Емма Робертс і Ґаррет Гедлунд робили все, щоб зберегти союз, але врешті решт відпустили одне одного. Так, акторка з серіалу "Американська історія жахів" не залишилась матір'ю-одиначкою, сина Родса вони будуть виховувати вдвох.

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Це сумно, і вони зі всіх сил намагаються бути хорошими батьками. Це важко,

– інформують джерела.

Зауважимо, що в грудні 2021 року первістку пари виповнився 1 рік. У день його народження Емма Робертс і Ґаррет Гедлунд влаштували тематичну вечірку в ковбойському стилі. На святі зіркові батьки ще були разом.

Емма Робертс з сином Родсом / Фото з інстаграму акторки

Стосунки Емма Робертс з Ґарретом Гедлундом

Після розставання з нареченим Еваном Пітерсом племінниця Джулії Робертс закрутила роман з 37-річним актором. Вони почали зустрічатися в березні 2019 року.

У липні 2020-го стало відомо, що Емма Робертс вагітна первістком. Після розголосу в пресі вона підтвердила чутки й активно публікувала фото з округлим животом, хоч і не любить виносити особисте життя на публіку.

Наприкінці грудня закохані вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали Родсом.

Емма Робертс і Ґаррет Гедлунд / Фото з інстаграму акторки