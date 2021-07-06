Емілі Ратажковскі засвітила груди в мінісукні з оголеною спиною: спекотні кадри

На вихідних Емілі Ратажковскі відвідала світський захід. Для публічного виходу модель обрала обтислу сукню довжини міні. Під вбрання з відкритою спиною вона не одягла білизну, а тому засвітила оголені груди.

Оскільки на вечірці був дрес-код, 30-річна Емілі Ратажковскі обрала найсміливішу білу сукню зі свого гардеробу. Це коктейльне мінівбрання, яке обліпило струнку фігуру манекенниці. Завдяки американській проймі та оголеній спині всі гості заходу змогли побачити апетитні принади зірки.

До теми Емілі Ратажковскі показала оголені груди: сексуальні фото 18+

Новоспечена матуся Емілі Ратажковскі почувалась розкуто в сукні, яка ледь прикривала її оголені груди. Вона довершила образ босоніжками срібного кольору з квадратним носком і чорною сумочкою з металевою фурнітурою.

Емілі Ратажковскі в сукні без білизни / Фото з інстаграму моделі

Волосся модель залишила розпущеним, не стала вкладати його у вечірню зачіску. На обличчя вона нанесла макіяж з блискучими тінями та сяючою помадою.

Хоч вдома на Емілі Ратажковскі чекав 4-місячний син, вона дозволила собі келих шампанського. На вечірці знаменитість запалювала танцпол тверком, тому засвітила ще й пружні сідниці.

Емілі Ратажковскі в сукні без білизни / Фото з інстаграму моделі