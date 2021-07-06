Эмили Ратаковски засветила грудь в мини-платье с обнаженной спиной: жаркие кадры

На выходных Эмили Ратаковски посетила светское мероприятие. Для публичного выхода модель выбрала обтягивающее платье длины мини. Под наряд с открытой спиной она не надела белье, а потому засветила обнаженную грудь.

Поскольку на вечеринке был дресс-код, 30-летняя Эмили Ратаковски выбрала смелое белое платье из своего гардероба. Это коктейльный мини-наряд, который обтянул стройную фигуру манекенщицы. Благодаря американской пройме и обнаженной спине все гости мероприятия смогли увидеть аппетитные прелести звезды.

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Новоиспеченная мамочка Эмили Ратаковски чувствовала себя раскованно в платье, которое едва прикрывало ее обнаженную грудь. Она дополнила образ босоножками серебряного цвета с квадратным носком и черной сумочкой с металлической фурнитурой.



Эмили Ратаковски в платье без белья / Фото из инстаграма модели

Волосы модель оставила распущенными, не стала укладывать их в вечернюю прическу. На лицо она нанесла макияж с блестящими тенями и яркой помадой.

Хоть дома Эмили Ратаковски ждал 4-месячный сын, она позволила себе бокал шампанского. На вечеринке знаменитость зажигала танцпол тверком, поэтому засветила еще и упругие ягодицы.



Эмили Ратаковски в платье без белья / Фото из инстаграма модели