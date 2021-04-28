Емілі Ратажковські зачарувала новим зворушливим фото з маленьким сином

Відома американська модель Емілі Ратажковскі поділилась з шанувальниками новою світлиною первістка. Вона показала, як тримає малюка на грудях.

Одна з найпопулярніших американських моделей Емілі Ратажковські продовжує ділитися моментами з особистого життя на особистій сторінці. Днями зірка оприлюднила кадр з маленьким сином.

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Емілі Ратажковські з сином

Знаменитість позувала перед об'єктивом в одній з кімнат свого будинку. Вона сиділа на дивані, одягнена тільки в синю футболку з принтом, що зробило фото злегка пікантним.

Емілі зібрала волосся у високий пучок, а такий домашній образ доповнила масивними золотими сережками-кільцями та браслетом на руці. Модель заплющила очі й обіймала первістка Сильвестра Аполлона Беара.

На грудях Емілі Ратажковські тримала сина, який постав у блакитному боді. Зірка приховує обличчя малюка, а тому ефектами зафарбувала його лице. Світлина однаково вийшла дуже ніжна та чуттєва.



Емілі Ратажковські з сином / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські

Реакція мережі

Шанувальників захопила нова миловидна світлина моделі з первістком. Про це вони написали в коментарях. Багато хто із зіркових колег відгукується під публікацією Емілі Ратажковські: