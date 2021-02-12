Ангел Victoria's Secret Ельза Госк вперше стала мамою: зворушливе фото

Супермодель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк стала мамою. У неї народилася дівчинка. Відома манекенниця та її коханий Том Дейлі вперше стали батьками.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму інстаграмі. Вона оприлюднила перше сімейне фото з новонародженою донечкою.

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Ельза Госк стала мамою

Відома модель народила дівчинку 2 лютого 2021 року. Втім, вона вирішила розповісти про це світові лише через 10 днів.

Ельза Госк оприлюднила зворушливе фото. Вона лежала на ліжку, а біля неї – її коханий Том Дейлі. На його грудях мило спала новонароджена дівчинка. Її назвали Тууліккі Джоан.

"Найщасливіший день у моєму житті – коли я зустріла тебе. Найбільш гордою почувалась тоді, коли тебе народила. Тебе назвали на честь двох сильних жінок, моєї мами та моєї бабусі. Ти прийшла в цей світ, як супер-жінка, з піднятим кулаком біля обличчя. Ми будемо кохати тебе назавжди, дитинко Туулі", – написала Ельза Госк.



Ельза Госк з донькою і коханим / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Що відомо про вагітність Ельзи Госк

Перші місяці вагітності манекенниця ретельно приховувала від своєї 6-мільйонної аудиторії в інстаграмі. Втім вже наприкінці вересня шведська модель вразила фанатів дивовижною новиною – вона чекає на первістка. Модель опублікувала серію чорно-білих світлин з округленим животом.

Я довгий час тримала в секреті цього ангела в животі. Дуже чекаю на народження дитини та на початок нового розділу життя з чоловіком моєї мрії,

– написала манекенниця.

Вже за декілька днів Госк розсекретила стать дитини. "Дівчинка", – лаконічно написала знаменитість.

Батьком дитини є хлопець Ельзи Госк засновник бренду District Vision Том Дейлі. Пара не одружена, втім досить довго зустрічається. Після того, як манекенниця повідомила підписникам про свій особливий стан, вона почала публікували стильні кадри з округлим животиком у своєму інстаграмі.

Що відомо про Ельзу Госк

З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.

2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель, аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.

У 2018 році найочікуванішим був вихід на подіум Ельзи Госк. Саме вона отримала честь показати найдорожчий виріб нової колекції Victoria's Secret – бюстгальтер із назвою The Dream Angels Fantasy Bra за мільйон доларів. Розкішний виріб прикрашений дорогоцінним камінням та створений дизайнерами Atelier Swarovski.