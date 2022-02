Елтон Джон закликав зупинити війну в Україні, аби хворі на СНІД вчасно одержали допомогу

Всесвітньо відомий британський виконавець Елтон Джон приєднався до списку зірок, які підтримують українців у складний час війни.

У своєму інстаграмі співак поширив публікацію з синьо-жовтим українським стягом на фоні Києва. Автор хіта Can you feel the love tonight написав, що він дуже засмучений всіма трагічними подіями, які стались через атаку Росії на Україну.

Елтон Джон понад 20 років підтримує українців, які живуть із СНІД-захворюванням, а фонд артиста допомагає людям по всій Східній Європі та Центральній Азії. 27 лютого британський музикант поділився своїми думками стосовно війни.

Ми розбиті і вражені тим, що цей конфлікт розгортається. Наші серця з народом України, який не заслуговує пережити цей кошмар. У ці руйнівні часи ми виступаємо за припинення насильства та страждань в Україні, щоб рятувальні служби та гуманітарна допомога могли допомогти тим, хто цього відчайдушно потребує.



Елтон Джон підтримав Україну / Фото з інстаграму музиканта

