Елтон Джон відклав останнє у кар'єрі турне через травму
Джерело:інстаграм Елтона Джона
Британський виконавець Елтон Джон завершує свою кар'єру, але перед цим планував влаштувати останній прощальний тур. Втім, його довелось відкласти аж до 2023 року, оскільки йому призначили операцію на стегно.
74-річний британець зізнався, що наприкінці літа впав на тверду поверхню та пошкодив ногу в зоні стегна. Він думав, що позбавитись болю йому допоможе фізіотерапія, але йому все ж доведеться пережити операцію.
Читайте також Мені нічого не допомагало, – Катерина Павленко з Go_A пригадала, як важила 43 кілограми
"В кінці літа я ніяково впав на тверду поверхню і з того часу відчуваю сильний біль і дискомфорт в стегні. Незважаючи на інтенсивне фізіотерапевтичне і спеціалізоване лікування, біль продовжує посилюватися і ускладнює рух. Мені порадили якомога швидше зробити операцію, щоб повернутися в колишню фізичну форму і переконатися, що немає довгострокових ускладнень. Я проведу програму інтенсивної фізіотерапії, яка забезпечить повне одужання і повернення до рухливості без болю", – поділився Елтон Джон в мережі.
Чоловік розуміє, що останніми роками фанати рідко його бачили через хвороби та пандемію коронавірусу, але він обіцяє влаштувати яскраві шоу під час свого останнього у кар'єрі турне.
Заява Елтона Джона щодо світового турне / Фото з інстаграму артиста
Заява Елтона Джона щодо світового турне / Фото з інстаграму артиста
Через це велике світове турне, про яке було оголошено ще у 2018 році і призначено на літо 2022-го, довелось перенести на 2023 рік. Втім, американську частину туру він нібито планує провести вже у січні 2022 року. Поки Елтон перебуває на лікуванні, 22 жовтня в мережі з'явиться новий альбом The Lockdown, записаний під час пандемії. Окрім Елтона Джона у ньому ми почуємо таких зірок, як Дуа Ліпу, Стіві Вандера, Lil Nas X і Стіві Нікса.
Нещодавно Елтон Джон та Дуа Ліпа вже випустили свій перший "вайбовий" хіт, який підкорив мережу – "Cold Heart".
Дуа Ліпа та Елтон Джон – Cold Heart: дивитись відео онлайн