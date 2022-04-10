Елтон Джон, Опра Вінфрі й інші: світові зірки підтримали Україну у флешмобі Stand Up for Ukraine
Світові знаменитості підтримують Україну та її народ. Відомі люди з різних сфер записали відео, долучившись до масштабного флешмобу Stand Up for Ukraine.
Весь світ вже понад місяць щодня висловлює підтримку українському народові. До різноманітних акцій долучаються й відомі люди з різних куточків планети
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Світові зірки підтримують Україну
У телеграм-каналі Генерального штабу Збройних Сил України опублікували добірку відео, які відомі люди зняли в рамках флешмобу Stand Up for Ukraine. Серед тих народних улюбленців, що долучилися до ініціативи були:
- гурт Red Hot Chili Peppers;
- журналістка Опра Вінфрі;
- співак Елтон Джон;
- рок-гурт U2 та багато інших.
Флешмоб відбувається за сприяння організації Global Citizen, яка збирає гроші для допомоги українцям.
Світові зірки підтримали Україну: дивіться відео онлайн
Серед зірок, які нещодавно також висловили підтримку Україні, були:
- співачка Селін Діон з синьо-жовтим стягом попросила жертвувати гроші для підтримки біженців з України;
- режисер "007: Не час помирати" розвозив гуманітарку по Україні;
- акторка Шерон Стоун запалила синьо-жовту свічку на честь українців.