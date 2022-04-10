Елтон Джон, Опра Вінфрі й інші: світові зірки підтримали Україну у флешмобі Stand Up for Ukraine

10 квітня 2022 , 11:10
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Джерело:

телеграм-канал Генерального штабу ЗСУ

Світові знаменитості підтримують Україну та її народ. Відомі люди з різних сфер записали відео, долучившись до масштабного флешмобу Stand Up for Ukraine.

Весь світ вже понад місяць щодня висловлює підтримку українському народові. До різноманітних акцій долучаються й відомі люди з різних куточків планети

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Світові зірки підтримують Україну

У телеграм-каналі Генерального штабу Збройних Сил України опублікували добірку відео, які відомі люди зняли в рамках флешмобу Stand Up for Ukraine. Серед тих народних улюбленців, що долучилися до ініціативи були:

  • гурт Red Hot Chili Peppers;
  • журналістка Опра Вінфрі;
  • співак Елтон Джон;
  • рок-гурт U2 та багато інших. 

Флешмоб відбувається за сприяння організації Global Citizen, яка збирає гроші для допомоги українцям.

Світові зірки підтримали Україну: дивіться відео онлайн

Серед зірок, які нещодавно також висловили підтримку Україні, були:

Автор: Христина Кобак