У білій блузці та сірій спідниці: елегантний вихід Олени Зеленської в США

Олена Зеленська вперше за час війни здійснила публічні виходи за кордоном. Перша леді має декілька робочих зустрічей в США. На одній з них вона показала вишуканий класичний образ.

Олена Зеленська у США зустрілася з українською родиною, яка постраждала внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська. Родина Степаненків стала першою, якій допомогла Програма протезування, ініційована Українським домом у Вашингтоні та Посольством України у США.

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Наталя Степаненко з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом були на вокзалі в Краматорську й намагалися евакуюватися саме того дня, коли туди прилетіла російська ракета. Тоді навколо них загинуло понад 50 людей. Наталя втратила ногу, Яна – обидві. Ярослав як єдиний вцілілий самовіддано доглядав своїх дорогих дівчат у лікарні.

Зараз Наталя вже пристосовується до нового протеза, а Яна готується до протезування найближчим часом. Це означає, що вони знову зможуть ходити, як до того страшного дня у Краматорську.

Український дім та Посольство збирають інформацію про дітей, які зазнали мінно-вибухових травм. Після консиліумів українських та американських лікарів зможемо так само транспортувати їх до США та протезувати.

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Образ Олени Зеленської

На цій зустрічі перша леді продемонструвала стриманий і водночас вишуканий образ. Вона постала перед публікою у довгій сірій спідниці та білій блузці. З взуття обрала чорні туфлі-човники на високих підборах.

Серед аксесуарів образ першої леді доповнили біле намисто і сережки. Волосся Зеленська вклала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках.

