Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час повернувся у Колумбію: фото і відео

Знаменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відправився на свою Батьківщину – в Колумбію, щоб побачитись з матір'ю. Окрім цього, чоловік поділився власними враженнями від перельоту за океан у період пандемії.

У своєму інстаграмі чоловік залишив проникливе відео, у якому міцно обіймає маму в аеропорту Колумбії.

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Ектор Хіменес-Браво прилетів у Колумбію

"Я приїхав додому. Всім бажаю відчути те, що відчуваю я в цей момент", – написав зірковий суддя шоу "Мастер Шеф".

Втім, незважаючи на позитивні емоції та сльози щастя, переліт для кулінара виявився нелегким. Він тривав 20 годин і протягом всього часу Ектор повинен був перебувати у захисній масці із перервою на обід у 10 хвилин. Втім, саме ставлення стюардес у літаку, на його думку, зіпсували все враження від подорожі.

"Постійне вимірювання температури, візуальний контроль. Стюардеси перетворилися в злих наглядачів. Завдяки "чудовому" сервісу переліт став просто нестерпним і дорога додому перетворилася в годинник жаху. Враження від персоналу таке, ніби вони користуються ситуацією з "ковідом" і просто не виконують свої обов'язки. Кидають в тебе їжею, стакан води потрібно випрошувати. Таке відчуття, що ти всім повинен, як тільки піднявся на борт", – обурився Ектор в мережі.

Шеф-кухар додав, що він теж є дотичним до сфери обслуговування, проте виконує свою роботу якісно і добросовісно. Відповідно, він просить не виправдовувати свої промахи карантином і пандемією.

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