Ектор Хіменес-Браво розповів про молоду кохану та зізнався, де вона зараз

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів про кохану, з якою зустрічається вже тривалий час. Як і багатьох інших сімей, війна розлучила їх. Про молодий вік дівчини та де вона зараз читайте далі.

Коли шеф-кухар опублікував фото з коханою, було багато коментарів, що їй 15 років. В інтерв'ю 24 каналу Ектор розповів, що це не так, і зізнався, чому раніше не хотів говорити про особисте життя.

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Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які не розуміють цього. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді (сміється),

– прокоментував шеф-кухар.

Коли почалася війна, кохана Ектора була разом з ним у Колумбії. Вони багато плакали. Мама дівчини Ектора була разом з їхніми собаками в Ірпені. Жінка евакуювала домашніх улюбленців. Через стрес захворіла.

"Коли її мама евакуювалася з Ірпеня, то тяжко захворіла. Тому зараз моя дівчина у Варшаві, разом з нею в лікарні. Але вона дуже хоче додому. Коли я був в Ірпені, в нашому будинку, зателефонував по відеозв'язку, показав їй все, а вона сказала: "Ой, як я сумую, хочу бути там". Ми постійно розмовляємо, вона дуже скучає. Думаю, коли мама почуватиметься добре, кохана повернеться", – поділився Хіменес-Браво.

Коли кухар вирішив повернутися в Україну, його кохана теж багато плакала. Але вона щаслива, бо бачить, як чоловік любить її батьківщину: "Вона бачить, що готовий на все заради України. Багато іноземців думають, що можна виїхати й забути те, що тут відбувається. Я так не можу. Щоразу, коли їду у Варшаву, намагаюся трішки відпочивати, забувати про війну, але не можу. Щохвилини, коли я не тут, відчуваю, що треба повертатися".



Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал