Ексучасниця Real O Аліна Астровська вагітна від російського співака

32-річна Аліна Астровська вперше стане мамою. Співачка завагітніла від Антона Лаврентьєва, з яким одружилась у лютому цього року. Вона довго приховувала округлий животик, однак на відпочинку на Мальдівах засвітила нові форми.

Українська співачка Аліна Астровська, яка будує кар'єру та виступає в Росії, вагітна первістком. Днями вона з чоловіком Антоном Лаврентьєвим полетіла у романтичну відпустку на Мальдіви. На райському курорті дівчина не змогла приховувати фігуру й показала, як виглядає в купальнику.

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Екссолістка гурту Real O знялась в ефектному відео на тлі рожевого заходу сонця. Вона бігала казковим пляжем у блакитному купальнику та сірому топі, що не прикривав вагітний животик. У кадрі з нею постав коханий Антон Лаврентьєв, який жадібно цілував дружину та майбутнього малюка.

При надії,

– лаконічно підписала Аліна Астровська.

У своєму інстаграм-профілі російський співак опублікував спільне фото з того дня й розповів, що Аліна Астровська дуже хвилювалася перед тим, як оголосила про першу вагітність. Чоловіку навіть довелось її заспокоювати.

"По-перше, вони на це теж чекали, як і ми, тому все буде космос! По-друге, ти, будь ласка, не хвилюйся, я ж з тобою, і взагалі нас тепер троє, а з тваринами – п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно! І це я ще бабусь та дідусів не рахував", – поділився Антон Лаврентьєв.

Вагітна Аліна Астровська з чоловіком Антоном Лаврентьєвим / Фото з інстаграму російського співака

Що відомо про особисте життя Аліни Астровської

Ексучасниця гурту Real O була заміжня тричі. Уперше вона вийшла заміж за українського футболіста Євгена Бредуна, коли їй було лише 18 років. Цей шлюб розвалився через чотири роки нібито через зраду спортсмена.

Вдруге співачка одружилась з бізнесменом Ігорем, з яким розлучилась через два роки після весілля.

У лютому 2021 року Аліна Астровська вийшла заміж за давнього друга – російського співака Антона Лаврентьєва, з яким співає в дуеті останні кілька років. Зіркове подружжя живе в Москві й розвиває кар'єри в Росії.

Аліна Астровська на весіллі з Антоном Лаврентьєвим / Фото з інстаграму російського співака