Ексучасниця "Холостяка" і подруга Лесі Нікітюк народила первістка: перші фото
Джерело:інстаграм Лії Лі
Учасниця 5 сезону шоу "Холостяк" Лілія і найкраща подруга Лесі Нікітюк вперше стала мамою. У четвер, 7 жовтня, вона народила доньку Мію та показала її фото з пологового. Як на появу крихітки відреагувала зірка, дізнавайтеся далі.
Після участі в романтичному реаліті-шоу "Холостяк" з Сергієм Мельником Лілія здобула популярність у соціальних мережах і почала сольну кар'єру співачки. Днями її життя кардинально змінилось – вона стала мамою донечки.
Читайте також Слава Богу, що він завмер, – Анна Саліванчук зізналась, що її ненароджений син міг бути хворим
Первістка дівчина народжувала в приватному пологовому будинку столиці. За її словами, пологи мали б бути природними, однак довелося робити кесарів розтин. Так, о 8 ранку 7 жовтня співачка вперше побачила свою крихітку Мію.
Я бігаю, як ні в чому не бувало. Хоча завжди лякали, що кесарів розтин – це складне відновлення. Я почуваюсь добре, біль минає,
– поділилась Лія Лі.
Лія Лі з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму ексучасниці "Холостяка"
Лія Лі з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму ексучасниці "Холостяка"
Перші фото Лії Лі з донькою прокоментувала її найкраща зіркова подруга Леся Нікітюк. "Моя хороша! Нарешті ти з'явилась! Ми тебе всі вже любимо! Лія, ти будеш супермама", – написала ведуча під кадрами з пологового.
Користувачі інстаграму впевнені, що саме знаменитість стане хрещеною мамою новонародженої дівчинки. Сама Нікітюк наразі не коментує чутки.
Що відомо про ексучасницю "Холостяка" і подругу Лесі Нікітюк Лію Лі
- Лія Лі (справжнє ім'я – Лілія Коцяр) родом з села Нова Ушиця, що у Хмельницькій області. Після школи вона стала студенткою Київській муніципальній академії музики імені Глієра.
- Дівчина була учасницею дуету "Аферистки" і "Жіночого батальйону" Світлани Вольнової. 2018 року розпочала сольну кар'єру.
- Взимку цього року співачка завагітніла від бойфренда. У березні він зробив їй пропозицію, однак уже в червні пара розійшлася. В інстаграмі Лія пояснювала, що їхні стосунки були токсичними, тому вона вирішила виховувати дитину сама.