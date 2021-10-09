Ексучасниця "Холостяка" і подруга Лесі Нікітюк народила первістка: перші фото

Учасниця 5 сезону шоу "Холостяк" Лілія і найкраща подруга Лесі Нікітюк вперше стала мамою. У четвер, 7 жовтня, вона народила доньку Мію та показала її фото з пологового. Як на появу крихітки відреагувала зірка, дізнавайтеся далі.

Після участі в романтичному реаліті-шоу "Холостяк" з Сергієм Мельником Лілія здобула популярність у соціальних мережах і почала сольну кар'єру співачки. Днями її життя кардинально змінилось – вона стала мамою донечки.

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Первістка дівчина народжувала в приватному пологовому будинку столиці. За її словами, пологи мали б бути природними, однак довелося робити кесарів розтин. Так, о 8 ранку 7 жовтня співачка вперше побачила свою крихітку Мію.

Я бігаю, як ні в чому не бувало. Хоча завжди лякали, що кесарів розтин – це складне відновлення. Я почуваюсь добре, біль минає,

– поділилась Лія Лі.

Лія Лі з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму ексучасниці "Холостяка"

Лія Лі з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму ексучасниці "Холостяка"

Перші фото Лії Лі з донькою прокоментувала її найкраща зіркова подруга Леся Нікітюк. "Моя хороша! Нарешті ти з'явилась! Ми тебе всі вже любимо! Лія, ти будеш супермама", – написала ведуча під кадрами з пологового.

Користувачі інстаграму впевнені, що саме знаменитість стане хрещеною мамою новонародженої дівчинки. Сама Нікітюк наразі не коментує чутки.

Що відомо про ексучасницю "Холостяка" і подругу Лесі Нікітюк Лію Лі