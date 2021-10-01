Ексучасник "Танців з зірками" Люленов зізнався, від якої пропозиції Зеленського відмовився

1 жовтня 2021 , 15:28
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Джерело:

ЖВЛ

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про зустріч з Володимиром Зеленським. Виявилося, що президент пропонував коміку допомогу в кар'єрі, але той відмовився.

Іван з друзями часто виступає на корпоративах. На одному з виступів команди був присутній президент Володимир Зеленський. 

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Іван Люленов і пропозиція Зеленського

Комік поділився, що отримував пропозицію допомоги від Володимира Зеленського, проте відмовився від неї.

"Ми виступали на корпоративі, де був Володимир Зеленський вже як президент. Він підійшов і запитав: "Допомога потрібна?". Я відповів: "Та ні, все нормально". Прийшов до хлопців, розказав, а вони: "Що ти наробив?", – пригадав Люленов. 


Іван Люленов / Фото з інстаграму коміка

Нагадаємо, Іван Люленов брав участь у "Танцях з зірками", однак разом із партнеркою Яною Цибульською першим покинув шоу. Раніше він був учасником "Ліги сміху", де запам'ятався глядачам образом автентичного молдаванина. На цьому розважальному шоу чоловік був капітаном команди "Стояновка".
Автор: Христина Кобак