Ексучасник "Танців з зірками" Люленов зізнався, від якої пропозиції Зеленського відмовився
Джерело:ЖВЛ
Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про зустріч з Володимиром Зеленським. Виявилося, що президент пропонував коміку допомогу в кар'єрі, але той відмовився.
Іван з друзями часто виступає на корпоративах. На одному з виступів команди був присутній президент Володимир Зеленський.
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Іван Люленов і пропозиція Зеленського
Комік поділився, що отримував пропозицію допомоги від Володимира Зеленського, проте відмовився від неї.
"Ми виступали на корпоративі, де був Володимир Зеленський вже як президент. Він підійшов і запитав: "Допомога потрібна?". Я відповів: "Та ні, все нормально". Прийшов до хлопців, розказав, а вони: "Що ти наробив?", – пригадав Люленов.
Іван Люленов / Фото з інстаграму коміка