Ексучасник "Танців з зірками" Люленов зізнався, від якої пропозиції Зеленського відмовився

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про зустріч з Володимиром Зеленським. Виявилося, що президент пропонував коміку допомогу в кар'єрі, але той відмовився.

Іван з друзями часто виступає на корпоративах. На одному з виступів команди був присутній президент Володимир Зеленський.

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Іван Люленов і пропозиція Зеленського

Комік поділився, що отримував пропозицію допомоги від Володимира Зеленського, проте відмовився від неї.

"Ми виступали на корпоративі, де був Володимир Зеленський вже як президент. Він підійшов і запитав: "Допомога потрібна?". Я відповів: "Та ні, все нормально". Прийшов до хлопців, розказав, а вони: "Що ти наробив?", – пригадав Люленов.



Іван Люленов / Фото з інстаграму коміка

, Іван Люленов брав участь у "Танцях з зірками", однак разом із партнеркою Яною Цибульською першим покинув шоу. Раніше він був учасником "Ліги сміху", де запам'ятався глядачам образом автентичного молдаванина. На цьому розважальному шоу чоловік був капітаном команди "Стояновка".