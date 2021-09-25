Ексучасник "Холостячки" Ігор прокоментував рішення покинути шоу

Персональний тренер з плавання Ігор Присяжнюк у 2 випуску реаліті-шоу "Холостячка" прийняв рішення піти з проєкту. Чоловік зазначив, що між ним і Златою Огнєвіч не було іскри, що нормально.

Ігор приголомшив "Холостячку" зізнанням про те, що не може бути більше на проєкті, оскільки має повернутися до роботи. Також він заявив, що цілеспрямовано йшов на реаліті на такий короткий термін, щоб познайомитися зі Златою.

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Ігор Присяжнюк про участь в "Холостячці"

Виявилося, що чоловік вже не вперше бере участь в реаліті-шоу про стосунки. Та цього разу, покидаючи проєкт, він побажав Огнєвіч, "щоб у неї нічого не вийшло". На особистій сторінці в інстаграмі ж зазначив, що йшов до Злати, але вогню не відчув, що теж нормально.

За словами Ігоря, участь в "Холостячці" він сприйняв не як змагання, а як ще один шанс зустріти гідну жінку. Він знав, до кого йде, і використав цей шанс. Однак у дописі чоловік сам собі заперечив, згодом заявивши, що це шоу – змагання: "Побувавши за лаштунками, хочу підкреслити, що це шоу насамперед також змагання".

Я не з тих людей, які після першої ж зустрічі будуть казати: "Злата мені дуже подобається, я хочу з нею троє дітей і собаку". Бо вважаю це лицемірством. Я за чесність. А слова, вирізані з контексту – не мої,

– написав Присяжнюк.



Ексучасник "Холостячки" Ігор Присяжнюк / Фото з інстаграму проєкту

Текст публікації Ігоря Присяжнюка:

Я дуже люблю свою роботу тренера малюків. Це можуть підтвердити всі мої колеги й батьки моїх мініклієнток та мініклієнтів. Деякі мініклієнти тепер приводять до мене своїх мінісестричок і мінібратиків.

Запрошення на проєкт "Холостячка" я сприйняв не як змагання, я сприйняв це просто як ще один шанс зустріти ту саму достойну жінку. Я знав, до кого йду, і використав цей шанс. У реальному житті ми зі Златою навряд чи перетнулися б так тісно.

Я йшов до тієї самої Злати Огнєвіч, але вогню між нами я не відчув. І це теж нормально!

Оцінив всю ситуацію і зрозумів, що це, мабуть, єдине "змагання", в якому не хотів би брати участь. Побувавши за лаштунками, я хочу вкотре підкреслити, що це шоу насамперед теж змагання. Хоч і змагання за любов гідної, як це була Троянська війна за увагу прекрасної Олени Троянської.