Екссоліст Quest Pistols Антон Савлепов неочікувано запускає сольний проєкт

Український виконавець Антон Савлепов, який був лідером гурту Quest Pistols та співзасновником гурту Агонь, повідомив про початок сольного музичного проєкту. Співак поділився першим тизером проекту SAVLEPOV.

На своїй інстаграм-сторінці виконавець спричинив шквал емоцій у своїх фанатів, адже мало хто очікував, що він наважиться розпочати сольну кар'єру.

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Я готуюся до важливого для мене нового старту. Бажаю, щоб люди розділили зі мною те натхнення та азарт, які наповнюють мене у роботі над сольним проєктом. Нова музика, новий стиль, все те ж кохання. SAVLEPOV 2022,

– заявив артист.

SAVLEPOV 2022: дивіться тизер нового кліпу онлайн

Чи означає це, що група "Агонь" припиняє свою діяльність чи це сайд-проєкт Антона, поки що залишається під питанням. Артист також опублікував кілька кадрів з епатажної фотосесії, у якій він взяв участь.



Антон Савлепов почав сольну кар'єру / Фото з інстаграму виконавця



Антон Савлепов виступатиме як SAVLEPOV / Фото з інстаграму виконавця



Антон Савлепов почав сольну кар'єру / Фото з інстаграму виконавця

На новий етап у кар'єрі Савлепова вже відреагували його колега по українській сцені Constantine: "О, Господи! Це дуже круто!!!", а також багато інших прихильників.