Через антисемітизм: одіозного екссоліста Pink Floyd відмовилися заселити в готель

Співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс планував зупинитися у столиці Аргентини. Готелі в Буенос-Айресі та не тільки відмовилися заселяти артиста через його скандали.

Колишній соліст легендарного рок-гурту планував зупинитися в Буенос-Айресі перед виступами 21 і 22 листопада з його туром This is Not a Drill. Однак готель не підтвердив бронювання.

Вотерс не зміг заселитися в готель через антисемітизм

Працівники послалися на відсутність місць у готелі. Вотерс спробував забронювати місце у сусідньому Уругваї, але там також відмовилися прийняти музиканта. Вони не вказали причину.

Кілька днів тому Роджер Вотерс виступав у бразильському Сан-Паулу, тому наразі він там і залишається. Сам артист заявляє, що його "кенселить ізраїльське лобі".

Пізніше стало відомо, що президент Центрального ізраїльського комітету Уругваю надіслав листа до готелів з проханням не приймати Вотерса. На його думку, музикант виплескує ненависть до євреїв.

Роджера Вотерса звинувачують в антисемітизмі

Ще на початку цього року Держдеп США критикував Роджера Вотерса. Там заявили, що співак має "довгий досвід використання антисемітських образів для очорнення євреїв".

Співзасновник Pink Floyd активно підтримує Палестину та у своїх соцмережах говорить про "геноцид палестинського народу".

, що Роджер Вотерс мав нестійку позицію щодо війни Росії проти України. Він називав Байдена "воєнним злочинцем", радив Зеленському сісти за стіл перемовин. Та пізніше він звернувся до Путіна й послав його на тлі ядерної загрози.