Из-за антисемитизма: одиозного экс-солиста Pink Floyd отказались заселить в отель

Соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс планировал остановиться в столице Аргентины. Отели в Буэнос-Айресе и не только отказались заселять артиста из-за его скандалов.

Бывший солист легендарной рок-группы планировал остановиться в Буэнос-Айресе перед выступлениями 21 и 22 ноября с его туром This is Not a Drill. Однако отель не подтвердил бронирование.

Уотерс не смог заселиться в отель из-за антисемитизма

Работники сослались на отсутствие мест в отеле. Уотерс попытался забронировать место в соседнем Уругвае, но там тоже отказались принять музыканта. Они не указали причину.

Несколько дней назад Роджер Уотерс выступал в бразильском Сан-Паулу, поэтому он там и остается. Сам артист заявляет, что его "кенселит израильское лобби".

Позже стало известно, что президент Центрального израильского комитета Уругвая направил письмо в гостиницы с просьбой не принимать Уотерса. По его мнению, музыкант выплескивает ненависть к евреям.

Роджера Уотерса обвиняют в антисемитизме

Еще в начале этого года Госдеп США критиковал Роджера Уотерса. Там заявили, что у певца "длинный опыт использования антисемитских образов для очернения евреев".

Соучредитель Pink Floyd активно поддерживает Палестину и в своих соцсетях говорит о "геноциде палестинского народа".

, что Роджер Уотерс имел неустойчивую позицию по войне России против Украины. Он называл Байдена "военным преступником", советовал Зеленскому сесть за стол переговоров. Позже он обратился к Путину и послал его на фоне ядерной угрозы.