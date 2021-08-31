Експродюсер Джамали видалив з YouTube усі її нові кліпи, – ЗМІ

Офіційний ютуб-канал Джамали разюче збіднів. Більш як тиждень тому з платформи зникли всі її кліпи за останні три роки. Подейкують, це справа рук експродюсера зірки.

Незадовго до дня народження Джамали, 27 серпня, фани помітили зміни на її ютуб-каналі. З мережі зникли всі відео, які вона зняла після 2018 року.

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Так, шанувальники не можуть переглянути ані чуттєвий ролик на пісню "Крила", ані кліп на свіжий трек "Вірю в тебе", в якому зірка показала синів і чоловіка. Останнє відео датоване січнем 2018 року – перформанс на концерті в Палаці Спорту.

Скриншот з ютуб-каналу Джамали

Як інформує MUZVAR, усі нові кліпи Джамали видалив або ж приховав її експродюсер та директор лейблу Enjoy Records Ігор Тарнопольський.

"Таке безчинство справа рук колишнього продюсера Джамали Ігоря Тарнопольського. Наразі сама співачка доступу до ютуб-каналу немає та не коментує ситуацію", – йдеться в джерелі.

Реакція мережі

співпрацю з Ігорем Тарнопольським Джамала почала 2010 року після того, як розірвала контракт з Оленою Коляденко.

Не дивно, що користувачі інстаграму стали на бік Джамали. Так, на адресу Ігоря Тарнопольського посипалися звинувачення: