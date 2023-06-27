Ексдружина принца Ендрю перенесла операцію: у неї діагностували рак грудей

Колишній дружині принца Ендрю Сарі Фергюсон діагностували рак молочної залози. Через це вона перенесла операцію – жінка вже відновлюється після лікарні.

Колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон нещодавно пройшла діагностику в лікарів, про що розповіли її представники. Їй поставили діагноз – рання форма раку молочної залози.

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У Сари Йоркської діагностували рак

У Сари, герцогині Йоркської нещодавно діагностували ранню форму раку молочної залози під час планової мамографії. Їй порадили зробити операцію, яка вже була успішно проведена,

– розповів представник герцогині Йоркської.

Захворювання розвивалося безсимптомно, тому її помітили тільки під час обстежень. Мати принцеси Євгенії та принцеси Беатріс перенесла операцію в імені короля Едуарда VII у Лондоні, де бувають члени королівської сім'ї. Вона 5 днів була в лікарні, а зараз відновлюється разом зі своїми близькими у Віндзорі.



Сара Фергюсон / Фото з інстаграму герцогині

Нагадаємо, Сара Фергюсон та принц Ендрю одружилися у 1986 році, у них народилося двоє доньок – принцеси Євгенія та Беатріс. Через 10 років подружжя розлучилося. Утім, за Сарою Фергюсон закріпився титул герцогині Йоркської.

Ексдружина принца Ендрю часто підтримує Україну. Наприклад, записала відео, яке присвятила українським дітям.