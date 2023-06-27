Ексдружина принца Ендрю перенесла операцію: у неї діагностували рак грудей

27 червня 2023, 14:29
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Джерело:

The Daily Mail

Колишній дружині принца Ендрю Сарі Фергюсон діагностували рак молочної залози. Через це вона перенесла операцію – жінка вже відновлюється після лікарні.

Колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон нещодавно пройшла діагностику в лікарів, про що розповіли її представники. Їй поставили діагноз – рання форма раку молочної залози.

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У Сари Йоркської діагностували рак

У Сари, герцогині Йоркської нещодавно діагностували ранню форму раку молочної залози під час планової мамографії. Їй порадили зробити операцію, яка вже була успішно проведена,
– розповів представник герцогині Йоркської. 

Захворювання розвивалося безсимптомно, тому її помітили тільки під час обстежень. Мати принцеси Євгенії та принцеси Беатріс перенесла операцію в імені короля Едуарда VII у Лондоні, де бувають члени королівської сім'ї. Вона 5 днів була в лікарні, а зараз відновлюється разом зі своїми близькими у Віндзорі.


Сара Фергюсон / Фото з інстаграму герцогині

Нагадаємо, Сара Фергюсон та принц Ендрю одружилися у 1986 році, у них народилося двоє доньок – принцеси Євгенія та Беатріс. Через 10 років подружжя розлучилося. Утім, за Сарою Фергюсон закріпився титул герцогині Йоркської. 

Ексдружина принца Ендрю часто підтримує Україну. Наприклад, записала відео, яке присвятила українським дітям.

Автор: Марія Касій