Тероризує заради піару, — ексдружина Володимира Остапчука відповіла на його звинувачення

У п'ятницю, 2 липня, Володимир Остапчук вдруге викликав поліцію на ексдружину, бо та нібито без його відома відвезла дітей до батьків у Черкаську область. Олена Войченко відповіла на закиди колишнього і звинуватила його в брехні заради піару.

Після розлучення діти Володимира Остапчука залишилися жити з мамою. Хоч екси мають рівні батьківські права, шоумен неодноразово заявляв, що Олена Войченко не дозволяє йому бачитися з сином і донькою. Минулого тижня, 27 червня, він викликав на неї поліцію. За кілька днів ситуація повторилась.

Важливо Володимир Остапчук заявив, що ексдружина не пускає дітей до його батьків

Цього разу жінка публічно відповіла на звинувачення на свою адресу. Олена Войченко вважає, що робити з себе жертву – новий піар-хід зіркового ексчоловіка.

На жаль, моїх дітей і мене вже майже два роки безперервно тероризують і втягують у публічне обговорення брехні колишнього чоловіка заради його піару. Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції та захищатися від самого себе. Володимире, зупинися. Годі брехати,

– написала Олена.

Скриншот з інстаграму Олени Войченко

Вона не стала пояснювати, чи справді забороняє Остапчуку та його батькам бачитися з Емілією та Еваном. Натомість ексдружина шоумена опублікувала копію пояснювальної записки, датованої 1 липням. Вона була написала після того, як зірка вперше викликав поліцію.

Так, Олена Войченко запевнила правоохоронців – 27 та 29 червня повідомляла колишньому чоловіку, що мінімум тиждень їхні діти перебуватимуть у бабусі та дідуся в селі Родниківка, що в Уманському районі. На її думку, Остапчук зумисне тисне на неї та фіктивно фіксує те, що йому не дозволяють бачитися з дітьми.

Скриншот з інстаграму Олени Войченко